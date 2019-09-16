واحدهای تولید صنایع دستی سندروم داون و بافت پارچه پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرای هنر مجتمع فردوسی تیر ماه به منظور نمایش، تولید و فروش صنایع دستی و ایجاد کارگاه توسط مسئولان سازمان میراث فرهنگی وقت و معاون صنایع دستی کشور افتتاح شده بود، تا کنون نیز میزبان جمعی از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی بوده است که در همین مکان صنایع دستی خود را تولید کرده و به دست فروشنده می رساندند. اما هنوز مجوزی برای فعالیت آنها از سوی هیچ اتحادیه و یا معاونت صنایع دستی به آنها داده نشده بود تا اینکه ساعاتی پیش اداره اماکن اقدام به پلمپ دو واحد از جمله واحد مربوط به تولید پارچه و دیگری متعلق به هنرمندان کانون سندروم داون کرد.

این پلمپ بنا به درخواست اتحادیه ای صنفی به نام صنایع دستی و اشیای عتیقه انجام گرفته است که در نامه اخطار آن اتحادیه به یکی از این واحدها نوشته شده « بدون داشتن پروانه در رشته های شغلی این اتحادیه فعالیت شده است از این رو در اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفقی ضمن ابلاغ مراتب با مراجعه به اتحادیه به منظور کسب پروانه اقدام شود در غیر این صورت پس از انقضای مهلت نسبت به تعطیل و پلمپ آن واحد از طریق معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران اقدام خواهد شد.»

پس از این اقدام نماینده ای از اتحادیه مذکور و معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران با مدیریت سرای هنر برگزار شد. در واقع نظر اتحادیه بر این است که این واحدها دارای ویترین بوده و واحد فروش صنایع دستی هستند ولی معاونت صنایع دستی بر این باور است که این هنرمندان تولید کننده هستند. به همین دلیل اینجا را در زمانی که دو واحد مشغول فعالیت بودند، پلمپ کردند.

در این باره، محمد انشایی معاون صنایع دستی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: برخی از کسبه در آنجا مستقر شده بودند ولی مراحل صدور مجوز تولید صنایع دستی برای آنها طول کشیده بود و هنوز به صورت فیزیکی این مجوز را در اختیار نداشتند به همین دلیل اتحادیه صنفی صنایع دستی و اشیای عتیقه تصور کرده که اینها از اساس مجوز فعالیت ندارند به همین دلیل به چند کارگاه اخطار داده و دستور پلمپ آنها را گرفته بود. ولی ما گفتیم که این روند در دست اقدام است و مشکلی نیست.

وی درباره علت تاخیر در صدور مجوزها از تیر ماه تا کنون نیز گفت: مدتی نرم افزار صدور مجوزهای ما دچار مشکل شده بود به همین دلیل به تاخیر افتاد .

انشایی قول داده در یکی دو روز آینده این مشکل حل خواهد شد و فردا نیز فک پلمپ خواهند شد.