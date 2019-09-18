به گزارش خبرنگار مهر، حساس ترین بازی نیم فصل اول فوتبال ایران روز یکشنبه و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر انجام می‌شود و طی این بازی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند.

استراماچونی سرمربی آبی پوشان که در سه هفته ابتدایی لیگ نتایج قابل قبولی نگرفته و هنوز طعم پیروزی را با تیمش نچشیده، در صدد است تا بهترین عملکرد را با آبی پوشان در هفته چهارم داشته باشد و از همین رو تدابیر خاصی برای این بازی در نظر می‌گیرد.

یکی از این تدابیر، تغییرات عمده در شرح وظایف و حتی سیستم پایه تیم، در صورت استفاده از روزبه چشمی در ترکیب اولیه آبی پوشان است.

در صورتی که روزبه چشمی به فرم ایده آل رسیده و برای حضور در ترکیب اولیه آبی پوشان آماده شود، در پستی جدید و کاملا نزدیک به خط دفاعی بازی خواهد کرد تا جایی که شاید قلب دفاع این تیم در بخشی از دقایق بازی از ۳ مدافع شکل بگیرد.

دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته چهارم لیگ برتر از ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۳۱ شهریور و به میزبانی آبی پوشان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.