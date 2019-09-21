امسال ۲۸۵هزار دانش آموز در استان همدان راهی کلاس درس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، محمد پورداود افزود: برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت اسلامی برنامه عملی یعنی سند تحول بنیادین طراحی شده که نقشه راه آموزش و پرورش است.

پورداود با اشاره به این که مقام معظم رهبری سند تحول را نسخه شفابخش آموزش و پرورش خوانده اند، عنوان کرد: در این سند مفاهیم ارزشمندی چون مدرسه صالح، هویت ایرانی-اسلامی و حیات طیبه از جایگاه ویژه ای برخوردارند و مدرسه کانون فرهنگی محله است.

وی گفت: روح حاکم بر این سند متأثر از سه جوهره اصلی است که شامل تربیت تمام ساحتی، چرخش های تحول آفرین و ۶ خرده نظام است.

پورداود با تأکید بر تربیت تمام ساحتی که در سند تحول نیز تجلی دارد، گفت: این سند امروز از مرحله تئوری پردازی عبور کرده و به سطح اجرا و عملیاتی شدن رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ها و فعالیت های دستگاه تعلیم و تربیت استان در قالب پروژه مهر، گفت: امسال حدود ۲۸۵هزار دانش آموز در بیش از ۲هزار و ۵۰۰ مدرسه و ۱۰ هزار کلاس در استان مشغول به تحصیل می شوند.

پورداود با بیان این که امسال به لحاظ تأمین نیروی انسانی هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در قالب پروژه مهر، حدود ۵۰۰ نفر مربی پیش دبستانی و آموزش دهنده سوادآموزی تبدیل وضعیت شده اند.