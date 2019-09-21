به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به مناسبت برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب صبح امروز در محل این موسسه برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب در سال جاری و با توجه به شرایط اقتصادی کشور جز با همدلی همه دستگاه ها میسر نیست، عنوان کرد: من از زمان حضورم در موسسه با تمامی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، معاونان فرهنگی شان و نیز ناشران و کتابفروشان مکاتبه کردم و از آنها دعوت کردیم تا درباره برگزاری این نمایشگاه ها، نظر بدهند. حاصل این بود که مدیران استانی از جمله مدیران ارشاد و استاندارها عنوان می کنند کبرگزاری این مایشگاه ها جز نیازهای ماست ودوست داریم میزبان آنها باشیم. ما هم در نتیجه این مسئله مقدماتی را فراهم کرده ایم. از جمله اینکه جناب آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر کشور مکاتبه کردند و این مکاتبه منجر به صدور بخشنامه ای برای استانداران شد که به برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب کمک کنند که این مسئله در بخش برخی از استانها به صورت اجرایی درآمده است.

آشنا تصریح کرد: امسال بیشترین اولویت برای استان ها به منظور میزبانی نمایشگاه های استانی سه ماه پائیز بود. با این همه ما ناچار از اولویت بندی بودیم و تلاش کردیم که در تمامی استان ها، نمایشگاه برگزار شود که این مسئله در حال حاضر نیز در دستور کار ما قرار دارد جز یک استان زمان برگزاری نمایشگاه در سایر استانها قطعی شده است.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با اشاره به بحث بودجه لازم برای برگزاری این رویداد در سراسر کشور گفت: سال گذشته برای هر نمایشگاه به طور متوسط یکصد و پنجاه میلیون هزینه بر دوش موسسه قرار می گرفت که این هزینه امسال به یکصد میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. در کنار آن ما بن اهدایی به ادارات ارشاد استان ها را نیز حذف کردیم. تولید ویژه نامه های کاغذی برای هر نمایشگاه متوقف شده و اعزام کارمندان نمایشگاه های فرهنگی ایران به موسسه نیز مدیریت شد و قرار شد از منابع استانی و توانمندی های آنان برای برپایی نمایشگاه استفاده شود. همچنین درباره استان های سیل زده نیز اولویت برگزاری نمایشگاه به آنها داده شده و از آنها خواستیم خودشان زمان مناسب برای میزبانی نمایشگاه را به ما اعلام کنند. همچنین در مورد استان های مرزی و محروم و نیز استان هایی که سال گذشته نتوانسته بودند نمایشگاه را برگزار کنند نیز تسهیلاتی قائل شدیم.

آشنا خاطرنشان کرد: بن های فعال شده برای نمایشگاه استانی کتاب امسال نیز با هماهنگی بانک عامل تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه برای استفاده در کتابفروشی های استانها، فعال خواهد بود. همچنین امکان ثبت نام و حضور کتابفروشی های فعال استانها در نمایشگاه به منظور نمایندگی فروش آثار ناشرانی که در نمایشگاه ها حضور ندارند، مهیا شده است. در کنار آن به استان ها اعلام کردیم که اگر در هر کدام از آنها شبکه کتابفروشان، آماده برگزاری نمایشگاه استانی به صورت کامل را دارد، به ما اعلام کنند تا برای آن برنامه ریزی کنیم که هنوز در این زمینه به ما اعلام آمادگی نشده است. همچنین برای برگزاری این نمایشگاه ها در سال جاری در صدد جذب اسپانسر هستیم که در این زمینه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در پایان از استفاده از سیستم فروش کتاب موسوم به «پی سی پوز» در نمایشگاه های استانی کتاب خبر داد.

در بخش دیگری از این نشست خبری بصیرت معاون اداری و مالی موسسه نمایشگاه ها در پاسخ به سوالی در باره مجموع یارانه های تخصیص یافته به نمایشگاه های استانی گفت: امسال ۲۰ میلیارد تومان یارانه در قالب بن مشارکتی در استان ها توزیع می شود که از این میزان ۲۰ درصد سهم ارشاد و ۸۰ درصد توسط بخش خصوصی تأمین خواهد شد. در مورد ۲۰ درصد سهم ارشاد ۱۰ درصد را ادارات ارشاد استان ها و ۱۰ درصد را موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران تقبل خواهد کرد.

همچنین رجبعلی سالاریان مدیر نمایشگاه های استانی موسسه نیز در این نشست خبری عنوان کرد: شرایط برگزاری و تخفیف های نمایشگاههای استانی همانند نمایشگاه بین المللی کتاب خواهد بود. ناشران باید حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد تخفیف را قائل شوند و در صورتی که مایل به ارائه تخفیفات بیشتر باشند حق تبلیغات درباره آن را ندارند.

سالاریان از ثبت نام ۱۷۰۰ ناشر در مجموع ۵ نمایشگاه نخست استانی خبرداد و گفت: برآورد ما بازدید بیش از ۱۰ میلیون نفر از این نمایشگاه ها طی سال گذشته بوده است.

وی در پاسخ به توزیع و فروش کتابهای قاچاق در این نمایشگاه، اظهار داشت: آن طور که می گویند نمایشگاه های استانی کتاب محل فروش کتابهای قاچاق نشده است. در این زمینه سندی هم ارائه نشده است. البته منکر وجود آن هم نیستیم. شاید برخی این آثار را بیاورند و عرضه کنند اما تأکید می کنیم آنطور که فضا سازی شده است، این اتفاق رخ نمی دهد. ما از همه خبرنگاران و اهالی رسانه دعوت می کنیم برای بازدید از این رویداد به نمایشگاه های استانی بیایند و خود از نزدیک شاهد باشند که فضای حاکم بر آنها چگونه است.