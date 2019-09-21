آموزش و پرورش باید معاونین ثابتی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته با عنوان «ساختار کلی نظام آموزش در کشور» روی آنتن رفت، با بیان اینکه درست است که نیروی انسانی اصلی ترین زیرنظام تعلیم و تربیت است، اما با توجه به تغییرو تحولات دنیا، اگر مدیریت درستی داشته باشیم همه این زیرنظام ها میتوانند پوشش داده شوند گفت: امروز نمی‌توانیم به طور شایسته پاسخگوی نیازها باشیم. البته مدیریت نظام تعلیم و تربیت به مفهوم گسترده مدنظر است و نه فقط وزارت آموزش و پرورش.



وی افزود: یکی از موانع پیشرفت آموزش و پرورش نگاه سازمان برنامه و بودجه و دولت است که اغلب آموزش و پرورش را دستگاه هزینه ای می بینند لذا همواره مشکل مالی وجود داشته و حالا حالاها ادامه خواهد داشت. با این رویکرد اگر بموقع تدبیر کرده و جذب بموقع نیرو داشته باشیم و آموزش های تکمیلی داده شود معلمان بدرستی وارد سیستم میشوند. اما اکنون عده ای نیازمند کار در مقابل مجلس اعتراض میکنند و مجلس قیودی و قواعدی را برای بکارگیری آنها معین میکند در حالی که ممکن است برای آموزش و پرورش مناسب و آماده نباشند.



وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه زمانی که در آموزش و پرورش بودم نیروی انسانی را از طریق بازنشستگی پیش از موعد ساماندهی و کاهش دادیم گفت: در آن مقطع کسری بودجه آموزش و پرورش رفع شد و بدهی ۱۷ سال گذشته را تاییدیه کردیم. ۱۷۵ هزار نفر بازنشسته کردیم. هم صورت کسر، افزایش سنواتی داشت و هم۱۷۵ هزار نفر بازنشسته شدند. البته معتقد بودم ۱۰۰ هزار نفر دیگر باید بروند و تعداد دیگری به تناسب در بخش های مورد نیاز تزریق شوند.



علی احمدی ادامه داد: اکنون مشکل این است که مدیریت آموزش و پرورش دست خودش نیست و به جاهای دیگر برمی گردد. مثلا اگر آموزش و پرورش نیرو می خواهد باید از سازمان برنامه و امور استخدامی مجوز بگیرد. یا شاهد هستیم که در مقابل مجلس عده ای افراد جویای شغل به عنوان حق التدریس اعتراض میکردند و به نمایندگان فشار می آوردند تا این تعداد نیرو وارد آموزش و پرورش شوند.



وی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم معلم انگیزه و منزلت و توانمندی داشته باشد باید بدرستی مدیریت کنیم و اختیارات لازم را به معلم بدهیم گفت: به زیرسندی در سطح مدرسه نیاز داریم که نه تنها اختیار مدیر و معلم بلکه ارتباط مدرسه با نهادهای پیرامونی اش چون ورزش محله، شهرداری و... را مشخص و روشن کند.



وی افزود: ثبات مدیریت در آموزش و پرورش کجاست؟ بسیاری کشورها کفیلی برای آموزش و پرورش دارند که با تغییر دولت آن کفیل ثابت می ماند. آموزش و پرورش باید معاونین ثابت داشته باشد که خط کاری سندتحول را دنبال کنند. در آموزش و پرورش هر تحولی ۱۴، ۱۵ سال نیاز دارد ولی سریع مدیران تغییر می کنند. از سویی معلم که نمی‌تواند آتش به اختیار خودش کار کند باید از بالا اختیاراتی به او داده شود.



علی احمدی به ضرورت ایجاد تحولاتی برای تفویض اختیارات به مدارس و معلم ها اشاره کرد و گفت: شایستگی سالاری و استفاده از تمام بدنه آموزش و پرورش برای انتخاب مدیران لازم است و باید از مدیران واجد شرایط و داوطلب علاقه مند دعوت و آنها را رتبه بندی کرد. می‌توان با مشارکت اولیا و کمک دولت مدارس را هیئت امنایی اداره کنیم و معلمان را همراه با مدیران قرار بدهیم و اگر معلمی خلاقیت و نوآوری دارد و در برنامه های جانبی مدرسه شرکت می‌کند حقوق دومی از سوی هیئت امنای مدرسه برای او منظور شود. اگر رضایت خانواده ها جلب شود مردم کمک می کنند.

محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز در این برنامه با بیان اینکه نمی توان مطلق گفت که حال آموزش و پرورش خوب است یا بد اظهار کرد: نقش معلمین در آموزش و پرورش بی بدیل است. معلمان مشکلات معیشتی بسیاری دارند. در مجموع معتقدم باید به نقاط عملکردی مثبت هم توجه کرد.



وی افزود: آموزش و پرورش امروز قطعا نیازمند تحول جدی است. نقش اصلی در این نظام بر عهده معلمان است و اگر معلم تحول خواه داشته باشیم چه بسا بتوانیم حرکتی از پایین هم شروع کنیم و لزوما نگاه بالا به پایین به تحول نداشته باشیم.



وی به آغاز سال تحصیلی جدید در گام دوم انقلاب و ورود نسل جوان معلمان پرنشاط و پرانرژی به مدارس اشاره کرد و گقت: با آمدن نیروهای جدید می توانیم امیدوار باشیم که خود اینها به تحول در آموزش و پرورش کمک کنند. اگر ما به مدرسه و معلم به عنوان نهاد پویا و بالنده اختیارات بیشتری بدهیم میتوانیم شاهد تحول آفرینی بیشتر مدارس باشیم.



فرشیدی با بیان اینکه در همه جای کشور گرفتار بروکراسی های اداری هستیم و ادارات در آموزش و پرورش، دست و پاگیر معلم شده اند اظهار کرد: معلم ها هم ناظر ابلاغ از بالا نباشند. این امر باید به عنوان یک سیاست مهم پذیرفته شده و اجرا شود.



وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه باید از مدیریت تک بعدی کنکور محور در مدارس فاصله بگیریم، گفت: البته به تدریج حرکت هایی را می توان در حوزه کتاب درسی و... شروع کرد. معلم کارمند نیست و شان و اختیارات معلم باید مقداری شبیه دانشگاهها که هیئت امنا دارند بشود.



وی ادامه داد: عرصه های مختلفی برای فعالیت دانش آموزان چون شورای دانش آموزی و... وجود دارد. معلم و مدرسه را در سطح حداقلی سوادآموزی نبینیم. پیشنهادم این است که شورای عالی اقتصاد زیرنظر رئیس جمهور تشکیل شود. کاهش تعداد پرسنل و... نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش است باید آورده‌ های جدیدی برای آموزش و پرورش داشته باشیم.