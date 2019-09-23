وقف مادر شهید مفقودالاثر در راستای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، مادر سعید مهرآبادی، شهید مفقودالاثر در شهرستان داورزن، زمینی را وقف شهدا کرد.

صدیقه مهرآبادی، مادر شهید مفقودالاثر سعید مهرآبادی به خبرنگار مهر گفت: یک ساعت و نیم آب از موتور عمیق روستای مهرآباد به همراه دو جریب زمین را که از مادرم به ارث برده بودم وقف تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، امور عام‌المنفعه و امور مسجد روستای مهرآباد از توابع شهرستان کردم.

وی ضمن اشاره به اینکه ارزش تقریبی این موقوفه حدود ۶۰ میلیون تومان است، بیان کرد: تا زمانی که زنده هستم تولیت این موقوفه بر عهده خودم است.

مهرآبادی با بیان اینکه فرزندش در سن ۱۹ سالگی در عملیات والفجر یک به شهادت رسید، افزود: ۲۹ سال است چشم‌انتظار بازگشت فرزندم هستم و پدرش چند سال قبل درحالی‌که در انتظار بازگشت او بود، درگذشت.