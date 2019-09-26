به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری کاما، نمایشگاهی از آثار نقاشی و عکس هومن مهردانا با عنوان «بن بست» جمعه ۵ مهرماه در گالری کاما برپا می شود.

این هنرمند که سابقه عکاسی و فیلمسازی را در کارنامه هنری خود دارد، در این نمایشگاه ۲۲ اثر نقاشی و عکس را که پرتره هستند برای نخستین بار به نمایش می گذارد. آثار نقاشی مهردانا در این نمایشگاه امتداد فعالیت های سینمایی این هنرمند است که بر روی بوم نقاشی آمده اند. ۱۵ اثر نقاشی این هنرمند با تکنیک رنگ و روغن روی بوم و پنل خلق و ۷ عکس نیز با نگاتیو و چاپ دستی، آنالوگ با دوربین های قطع ۱۲۰ هاسلبلاد و قطع لایکای ۱۳۵ ثبت شده اند.

هومن مهردانا درباره آثار پرتره به نمایش درآمده در «بن بست» گفت: «بن بست» یک وضعیت است و به معنی اتفاق در یک کوچه ی بن بست نیست، به مفهوم رخ دادن اتفاقات واقعی زندگی بعد از یک تجربه است. این آثار حس و حال همه انسان های معاصری است که هر کدام بن بست را زندگی می کنند.

وی درباره پیوستگی موضوعی پرتره‌های به نمایش درآمده در بن بست بیان کرد: در واقع افراد در این پرتره ها می توانند تمثیلی از اشخاص مختلف باشند و روح نشان دهنده تصویر روح خنثی انسان است که جنسیت ندارد و از کالبد جسمی فاصله گرفته است.

هومن مهردانا متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک کارشناسی طراحی صنعتی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران است. در سال ۱۳۸۰ فعالیت حرفه‌ ای خود را در عکاسی پرتره و صنعتی آغاز کرد. وی در سال ۱۳۸۳ پس از اخذ مدرک دانشگاهی به کنسرواتوار دولتی کومیتاس ایروان، ارمنستان راه یافت و تحصیلات خود را در رشته نوازندگی فلوت ادامه داد. هومن مهردانا در سال ۱۳۸۵ موسیقی را رها کرد و به ایران بازگشت و فعالیت هنری خود را در صنعت سینما با ساخت فیلم های کوتاه، مستند و فیلمبرداری آثار کوتاه آغاز کرد. این هنرمند از سال ۹۰ نیز نقاشی می کند و از سال ۱۳۹۳ تا کنون به تدریس زیبایی شناسی هنری و فلسفه هنر و برگزاری کارگاه های تخصصی نقاشی مشغول است.

نمایشگاه «بن بست» از ۵ تا ۱۱ مهر در گالری کاما برپا می شود، علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به خیابان پاسداران، گلستان دهم، پلاک ۴۴ طبقه دوم مراجعه کنند.