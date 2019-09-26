به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا ترکاشوند با اشاره به اینکه قیمت مصوب هرکیلوگرم تخم مرغ هفت هزار و ۷۴۰ تومان است، افزود: هم اکنون قیمت این محصول، نزدیک به دو هزار تومان زیر نرخ مصوب عرضه می‌شود که این قیمت برای تولید کننده به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.

وی همچنین در خصوص قیمت تخم‌مرغ برای مصرف کنندگان افزود: این کالا به طور متوسط ۲۳ درصد بالاتر از قیمت درب مرغداری، به دست مصرف کننده می‌رسد؛ به نحوی که ۲۳ درصدی که به قیمت تخم‌مرغ اضافه می‌شود، به دلیل هزینه حمل و نقل، سود عمده فروشی، خرده فروشی و همینطور افت و ضایعات است.

ترکاشوند با بیان اینکه اگر تولید برای واحدهای مرغداری اقتصادی باشد، به یقین تولید ادامه‌دار خواهد بود، تصریح کرد: وجود تولید مناسب باعث می‌شود مصرف کننده، کالا را به بهترین شکل خریداری و مصرف کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تولید بالا، باعث کاهش قیمت تخم مرغ در کشور شده است، تصریح کرد:​ اگر تولیدکنندگان دچار زیان شوند، تولید کم و قیمت‌ها بر مدار افزایشی خواهد بود؛ این در حالی است که چهار ماه پیش، تولیدکنندگان از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید درخواست کردند تا شرکت پشتیبانی امور دام، مازاد تولید تخم‌مرغ را جمع آوری و به نحوی مدیریت کند که فشار زیادی به بازار وارد نشود. بر این اساس خوشبختانه این درخواست به دستور وزیر جهاد کشاورزی هم اکنون جمع‌آوری تخم مرغ مازاد، در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته است.

ترکاشوند ادامه داد: این شرکت ابتدا تخم مرغ را به ازای هر کیلوگرم پنج و ۵۰۰ تومان، بعد شش هزار تومان و از امروز نیز قرار شده شش هزار و ۵۰۰ تومان مازاد تولیدرا خریداری کنند که جلوی ضرر تولیدکنندگان تا حدی گرفته شود.

وی همچنین در خصوص راهکاری که بتوان خسارت تولید کنندگان را به نحوی جبران کرد، گفت: به جزء این اقدام، دو راه دیگر یکی فراهم کردن بازار صادراتی مناسبی و دیگری تولید به اندازه نیاز کشور وجود دارد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، ضمن اشاره به ایجاد بستر مناسب برای صادرات تخم مرغ، افزود: متاسفانه دی ماه سال گذشته با اعمال ممنوعیت صادرات تخم مرغ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار صاداتی این کالا از دست رفت در حالیکه ضرورتی برای این کار نبود.

وی ادامه داد: وقتی بازاری از دست برود به یقین ورود دوباره بسیار سخت و دشوار خواهد بود ضمن اینکه تجارت تخم مرغ بیشتر منطقه‌ای است و بازارهای هدف صادراتی تخم مرغ ایران اغلب عراق و افغانستان بود.

ترکاشوند در خصوص راه دوم یعنی مدیریت تولید تخم مرغ به نحوی که به اندازه نیاز مصرف کشور، مرغداری‌ها تولید داشته باشند، افزود: این راهکار خیلی مناسب نیست؛ چرا که سرمایه گذاری مناسبی در حوزه تولید تخم‌مرغ در کشور صورت گرفته و از این رو، ضرورت دارد برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها به نحوی باشد که هم تولید برای تولید کنندگان مقرون به صرفه باشد و هم از امکانات و سرمایه گذاری‌ها بتوان به بهترین وجه ممکن در راستای رونق تولید و اشتغال در مملکت استفاده کرد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اظهار داشت: مدیریت در این حوزه باید به نحوی باشد که هم نیاز بازار داخلی تامین و هم تولیدکنندگان دچار زیان نشوند.

وی گفت: قیمت تمام شده تخم در ایران در مقایسه با سایر کشورها خیلی بالا نیست به عبارتی تخم مرغ از حیث قیمتی قابل رقابت است، چون از تکنولوژهای روز و همین طور جیره غذایی مناسب تولید می‌شود؛ بنابراین از این لحاظ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه مشکل اصلی بیشتر در بحث تعادل عرضه و تقاضا لست.

ترکاشوند افزود: اگر مشوق‌های صادراتی برای تخم مرغ در نظر گرفته شود، این کالا روی ریل صادرات قرار می‌گیرد و واحدهای تولیدی با مازاد تولید و ضرر و زیان رو به رو نخواهند شد.

وی همچنین درخصوص سرنوشت تخم مرغ‌های مازاد پس از جمع آوری بوسیله شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: این تخم مرغ‌ها تا یک ماه در شرایط مناسب سردخانه‌ای نگهداری و اگر نیاز بود دوباره به بازار عرضه می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن افزود: حال با توجه به اینکه بازار تا پایان سال از طریق تولید روز تامین است، طبق معمول تخم مرغ‌های مورد خریداری در واحدهای فرآوری تبدیل به پودر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه پودر تخم مرغ قابلیت نگهداری بیش از یکسال را دارد، افزود: این پودر بیشتر در بخش صنعت به خصوص در تولید کیک، کلوچه، شیرینی و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکاشوند اظهارداشت: بطورکلی ۲۵ درصد تخم مرغ تولیدی کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و بنابراین، اگر تولید به همین منوال ادامه داشته باشد و مشکل صادرات تخم مرغ برطرف نشود، پودر تخم مرغ هم قابل صادرات است.