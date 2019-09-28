دستگیری ۹ نفر از گردانندگان کانال اعمک/تحقیقات قضایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان، اظهار داشت: در نگاه اول نام این کانال بسیار مثبت به نظر رسیده اما در عمل گردانندگان این کانال به اتهامات مختلفی پس از شکایت افراد حقیقی و حقوقی از طریق مراجع قضایی با تلاش های پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

وی در رابطه با دستگیرشدگان، افزود: این افراد به اتهام جرائم افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دلسرد کردن مردم نسبت به مدیران و نظام، اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با گروهک های معاند خارج از کشور، اخاذی، تهدید و افشای عوامل وابسته به نظام با اهداف تروریستی دستگیر شده اند و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می برند.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: این افراد بر اساس شکایت ۱۵ فرد حقیقی و ۱۰ شخصیت حقوقی در بازداشت هستند و با توجه به اینکه شاکی خصوصی دارند پرونده آنان در حال حاضر در حال پیگیری و تکمیل است و هنوز به مراجع قضایی ارسال نشده است.

سردار آزادی یادآور شد: در مراحل اولیه تحقیق مشخص شد عوامل گرداننده دو کانال دیگر کسایتی و آنتی دادگستری با توجه به اینکه از آی پی کشورهای خارج از کشور استفاده می کردند و ما تصورمان بر این بود که عوامل آن در خارج از کشور هستند، مشخص شد که از همین افراد بازداشت شده بوده و لذا این دو کانال نیز توسط پلیس فتا مسدود شد.

وی بیان کرد: پرونده این افراد هنوز در مرحله بازپرسی و تکمیل است و در حال حاضر به مرحله کیفر خواست و دادگاهی نرسیده که پس از این کار از طریق مراجع ذیصلاح در صورت امکان نام این افراد نیز منتشر خواهد شد.