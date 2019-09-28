پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به آیت الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت همشیره آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی را به ایشان تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت آیت الله صادق آملی لاریجانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیــم

«انالله واناالیه راجعـون»

محضرمبارک حضـــرت آیت الله العظمی آقـــای ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته

مصیبـت درگـذشـت همشیره مکرمه را تسلیت عرض نموده واز خداونـد متعـال بـرای آن مرحـومه رحمت و غفـران الهی وبرای جنابعالی وبیت محترم صبر و اجـــر مسئـلت می نمایم.

صــادق آمــلی لاریجــانی

رئیــس مجمــع تشخیــص مصلحــت نظــــام