۱۲۲۵ روستای کردستان گازدار هستند/۲۸۰ پروژه گازرسانی در دست اقدام

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روند گازرسانی به مناطق روستایی استان کردستان و شتاب گرفتن این طرح طی چند سال اخیر، اظهار داشت: از مجموع روستاهای دارای سکنه در این استان قابلیت گازرسانی به هزار و ۵۰۳ روستا وجود دارد که تا پایان سال طبق برنامه ریزی های به عمل آمده ۱۴۹ روستای دیگر به شبکه گازرسانی کشور متصل می شوند.

وی افزود: تعدادی زیادی پروژه گازرسانی برای سال ۹۸ تعریف شده است که شامل گازرسانی به ۲۰۰ روستا و ۲۱۵ واحد صنعتی است که در هفته دولت تعداد ۵۱ روستا و ۸۴ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و سعی داریم بقیه پروژه ها را نیز تا پایان سال به اتمام برسانیم.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۱ روستای استان به شبکه گاز طبیعی متصل شده اند که برای انجام این حجم از عملیات گازرسانی در سطح کردستان بیش از ۴۲۶ کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است.

فعله گری با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۹ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، یادآور شد: در سطح کشور از لحاظ تعداد روستاهای گازدار در رتبه هفتم قرار داریم.

وی با اشاره به نصب دو هزار و ۲۷۴ مورد انشعاب در سال جاری، بیان کرد: شرکت گاز استان کردستان از ابتدای امسال تا کنون پنج هزار و ۷۰۰ هزار مشترک جدید را تحت پوشش خدمات گازرسانی خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان به هزینه تمام شده پروژه های گازرسانی در این استان در مقایسه با سایر نقاط کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط خاص جغرافیایی هزینه انجام و اجرای طرح های گازرسانی در استان کردستان چند برابر سایر نقاط کشور است.

وی فاصله دور روستاهای کردستان از همدیگر را از جمله مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: علیرغم وجود این محدودیت ها ولی با تلاش جهادی همه عوامل و البته همکاری خود مردم فعالیت های بسیار خوبی در دست اجراست.

فعله گری بیان کرد: انتظار می رود که در سایه حمایت های صورت گرفته از سوی مرکز و تامین به موقع اعتبار مورد نیاز بتوانیم روند فعلی گازرسانی به مناطق روستایی استان کردستان را با جدیت هر چه تمامتر دنبال و پیگیری کنیم.