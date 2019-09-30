ساختار بیمه ها باید اصلاح شود/ پرهیز از موازی کاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جلیلی، افزود: در حال حاضر بیمه سلامت خدمات مناسبی به بیمه شدگان خود در سراسر کشور ارائه می دهد و تلاش ها بر این است که کیفیت این خدمات بمانند کمیت آن بیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: کیفیت خدمات در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اگر میزان خدمات افزایش داشته اما در کیفیت آن تغییری ایجاد نمی شد، بخش مهمی از مشکلات مردم حل نشده باقی می ماند.

نماینده مردم مراغه و عجیب شیر در مجلس، افزود: مسئله مهم در تمامی بخش های کشور از جمله سازمان های بیمه گر نبود ساختار مناسب و عدم توجه به فرآیندها در اصلاح مشکلات است، در بسیاری از شرایط ضعف در ساختارها مدیران را در دستیابی به اهداف سازمانی دچار مشکل کرده است. لذا، در شرایط فعلی که سازمان بیمه سلامت در ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر جامعه به خوبی تلاش می کند، می توان با ایجاد برخی تغییرات در ساختار بیمه ای موفقیت را در مدت زمان کوتاه تری بدست آورد.

وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر جلوگیری در موازی کاری میان سازمان های بیمه گر است، هر سازمان بیمه ای باید به وظایف قانونی خود عمل کند و از موازی کاری و در یک مسیر حرکت کردن جلوگیری شود، بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت دو سازمان مجزا هستند که در ارائه خدمات باید طبق مصوبات قانونی مجلس و راهکارهای دولت عمل کنند.

جلیلی تصریح کرد: بدون شک در حل چالش های بیمه ای از جمله کمبود اعتبارات و منابع، یا تصویب قوانین جدید، ارتباطات میان بیمه سلامت، وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی باید افزایش پیدا کند، افزایش رایزنی ها، مشورت میان مسئولان و اتخاذ راهکارهای علمی و منطقی هر چالشی را در کوتاه ترین زمان حل خواهد کرد؛ بنابراین انتظار می رود که به این مسئله در حوزه سلامت بیش از گذشته توجه شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، اظهار داشت: تغییر افراد در پست های مدیریتی منفعتی برای بخش های مختلف کشور ندارد و ساختارها را باید اصلاح کرد.