ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی بهترین اقدام برای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: تلاش در راستای حمایت از تولید داخل یکی از نیازهای لازم و ضروری در کشور به شمار می رود و همه موظف هستیم که در راستای عملیاتی کردن آن تلاش کنیم.

وی ضمن تاکید بر لزوم وضعیت کردن کالای تولید داخل از سوی اقشار مختلف مردم، افزود: در کنار این مهم باید زمینه برای ارتقاء تولید کالاهای داخل فراهم شود.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه مصرف کالاهای تولید داخل در نهایت باعث توسعه و پیشرفت کشور می‌شود، عنوان کرد: فراهم کردن فرصت اشتغال و همچنین کاهش نرخ بیکاری از دیگر پیامدهای استفاده از تولید داخل است.

وی در ادامه سخنان خود خواستار نظارت بهتر و وضعیت بازار شد و افزود: انتظار می‌رود که در راستای عرضه هرچه بهتر کالاهای مورد نیاز اقشار مختلف مردم نظارت بیشتری از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول صورت گیرد.

ماموستا خدایی ضمن اشاره به اینکه نباید اجازه داد که عده‌ای کالا احتکار کنند، افزود: بر اساس آموزه‌های دینی محتکر کنندگان دچار گناه می شوند و به همین دلیل کسانی که کالا احتکار کرده و از رسیدن آن به دست مردم جلوگیری می کنند باید منتظر عذاب الهی باشند.

وی ضمن تبریک ایام هفته استاندارد، عنوان کرد: تلاش در راستای استاندارد کردن تمامی کالاها و خدمات ارائه شده در سطح جامعه یکی از نیازهای لازم و ضروری به شمار می رود و انتظار می رود که نهاد متولی در این بخش از تمامی ظرفیت های در اختیار خود برای عملیاتی کردن این مهم استفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز ایام هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: قبل از هر چیز باید ایام هفته نیروی انتظامی را به این عزیزان خدوم که در تمامی عرصه ها فعالیت می‌کنند تبریک عرض کنیم.

امام جمعه سنندج عنوان کرد: امروز در سایه اقتدار تمامی نیروهای مسلح کشور ما در امنیت و آرامش خاصی به سر می‌برد و امیدوار هستیم که در سایه مشارکت و همراهی مردم این امنیت همچنان ادامه داشته و پایدار باشد.