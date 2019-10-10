مقایسه تغییرات ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل هنگ کنگ و کامبوج

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه در دومین دیدار خود از مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های ۲۰۲۳ در ورزشگاه آزادی به مصاف کامبوج می رود.

مارک ویلموتس تیم ملی ایران را در بازی امروز با ترکیب علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، محمد حسین کنعانی زادگان، مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش، سید مجید حسینی، سردار آزمون و رامین رضاییان روانه میدان می کند.

ترکیب تیم ملی نسبت به بازی نخست ایران مقابل هنگ کنگ چند تغییر داشته است. ایران در آن بازی با علیرضا بیرانوند، احسان حاج‌صفی، میلاد محمدی، احمد نورالهی، مرتضی پورعلی‌گنجی، کریم انصاریفرد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی طارمی، سردار آزمون، اشکان دژاگه و رامین رضاییان وارد زمین شد.

امید ابراهیمی، مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش و مجید حسینی چهار بازیکنی هستند که نسبت به بازی اول در ترکیب و حتی در لیست ایران قرار ندارند و به جای آنها احمد نورالهی، اشکان دژاگه، مهدی طارمی و مرتضی پور علی گنجی به میدان می روند.

البته قبل از شروع این مسابقه هم اشکان دژاگه به یکباره مصدوم شد تا مارک ویلموتس محمد محبی بازیکن جوان سپاهان را به جای او به زمین بفرستد. به این ترتیب تعداد تغییرات ترکیب ایران به عدد پنج رسید.