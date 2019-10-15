کاهش بار ترافیکی محور ایلام-مهران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ۲ روز اخیر ترددها به شکل قابل توجهی در محورهای استان کاهش یافته و روزانه تعداد قابل توجهی زائر وارد کشور می شوند و دور برگشت زائران شکل گرفته است.

این مقام انتظامی افزود: رانندگان به هیچ وجه فریب خلوت شدن جاده ها را نخورند و از سبقت و انحراف به چپ در جاده های استان پرهیز کنند.

وی ادامه داد: وضعیت جغرافیایی خاص استان ایلام و وجود موانع دید طبیعی در جاده ها به ویژه در سرپیچ ها، هرگونه ریسک و خطا در ورود به مسیر مقابل را به شدت سرکوب و تصادفات رخ به رخ و شدیدی را رقم می زند.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: توصیه اکید داریم زائران پس از بازگشت از کشور عراق و خستگی ناشی از پیاده روی و سفر مبادرت به رانندگی نکرده و پس از استراحت کافی ادامه مسیر دهند.