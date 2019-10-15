دیدار مدیرعامل استقلال با استراماچونی/ تمرین اختصاصی برای دیاباته

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال در اواخر تمرین امروز سه‌شنبه آبی‌های پایتخت در محل تمرین این تیم در مجموعه ورزشی انقلاب حاضر شد.

مدیرعامل استقلال بعد از پایان تمرین دقایقی با آندره استراماچونی سرمربی استقلال به گفت‌وگو در خصوص شرایط تیم پرداخت و استراماچونی هم توضیحاتی پیرامون شرایط تیم به فتحی ارائه کرد.

در تمرین امروز آبی پوشان، شیخ دیاباته مهاجم این تیم بعد از چند روز غیبت حضور داشت و تمرینات اختصاصی را انجام داد.

همچنین عارف غلامی که روز گذشته برای تیم امید ایران به میدان رفته بود امروز در تمرین استقلال حاضر شد.

با تصمیم استراماچونی تعدادی از بازیکنان استقلال به تمرین اختصاصی بعد از پایان جلسه تمرینی امروز پرداختند.