به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طرح ملی اقدام برای راه های روستایی با نام طرح ابرار با هدف ساخت و تکمیل پروژه های نیمه کاره راه های روستایی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده های اجرا می شود.

وی ادامه داد: اولویت این طرح تکمیل طرح های نیمه کاره و نیز تکمیل راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار فاقد راه مناسب است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: مرحله اول عملیات زیرسازی و آسفالت مربوط به ۷۰ راه فرعی روستایی در شهرستان های مختلف استان در حال اجرا است.