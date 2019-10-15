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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۱۲

مدیرکل راهداری آذربایجان‌شرقی:

۴۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌شرقی ساماندهی می‌شود

۴۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان‌شرقی ساماندهی می‌شود

تبریز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: ساماندهی بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی استان در قالب طرح ابرار در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طرح ملی اقدام برای راه های روستایی با نام طرح ابرار با هدف ساخت و تکمیل پروژه های نیمه کاره راه های روستایی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده های اجرا می شود.

وی ادامه داد: اولویت این طرح تکمیل طرح های نیمه کاره و نیز تکمیل راه های روستایی بالای ۵۰ خانوار فاقد راه مناسب است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: مرحله اول عملیات زیرسازی و آسفالت مربوط به ۷۰ راه فرعی روستایی در شهرستان های مختلف استان در حال اجرا است.

کد مطلب 4747972

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