۴ وقف جدید در سوادکوه ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا یوسفی بعداظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه، با اشاره به ۴۱۰ موقوفه در شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی، از ۴ وقف جدید در ۶ ماه اخیر در سوادکوه خبر داد و افزود: این وقفها ۳ باب مغازه و یک هزار و ۲۰۰ متر زمین در شهر زیراب بوده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سوادکوه و سوادکوه شمالی با اعلام اینکه تعداد ۱۰۰ بقعه متبرکه شهرستان در سامانه جامع امامزادگان ثبت شده است، به ۴ بقعه شاخص شهرستان اشاره کرد و افزود: امامزاده ابوطالب و عبدالحق از بقاع درجه یک کشوری هستند.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد نیات موقوفات شهرستان درباره عزاداری سید الشهدا است، بر لزوم وقفهای جدید و مطابق نیازهای جامعه تأکید کرد و گفت: دغدغه ما اجرای نیت واقفان است و در راستای اجرای نیت موقوفه دکتر کنی، حدود ۸۰ میلیون تومان به ۸۰ بیماران نیازمند شهرستان مساعدت شده است.
یوسفی با تأکید بر حمایت از موقوفات، به مسائل مرتبط با موقوفات در مناطق خوشنشین و دور زدن قوانین توسط برخی از افراد اشاره کرد و گفت: با مساعدت فرماندار، دستگاههای خدماترسان موظف به استعلام از اداره اوقاف شدند اما برخی قانون را دور زده و به دادگستری شکایت کرده و با برگه اثبات مالکیت زمین به دستگاههای خدماترسان مراجعه کرده و استعلام نمیکنند و حق و حقوق موقوفات ضایع میشود؛ توقع ما این است این دور زدن قوانین در شهرستان رخ ندهد.
وی با بیان اینکه گاها وقفهای سنتی در شهرستان خرید و فروش میشود، خاطرنشان کرد: وقف قابل خرید و فروش و تغییر نیست و این امر شرعا به عهده فردی است که از موقوفات بهرهبرداری میکند.
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