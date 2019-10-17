ایران در حال بررسی گام چهارم کاهش تعهدات برجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در جمع خبرنگاران پس از برگزاری نشست اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی استانداری، در پاسخ به سوالی با موضوع رصد تعهدات اروپایی ها در برجام و با بیان اینکه کمیته ای برای بررسی رفتار اروپا تشکیل شده است، ابراز داشت: کار این کمیته در واقع رصد گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام و تاثیرات آن است.

وی افزود: در حال بررسی این موضوع هستیم که گام چهارم کاهش تعهدات ایران در موضوع برجام، می بایست چه نوع اقداماتی باشد و طبیعی است که نتیجه کار این کمیته یک هفته قبل از اتمام اولتیماتوم دوماهه ایران به رئیس جمهور تقدیم می شود تا در نهایت شرایط بررسی و تصمیم گیری های لازم صورت گیرد. اگر آنچه هدفگذاری گام سوم است

رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: طرف های ما چهار بعلاوه یک و بالاخص اروپا اگر نتواند به تعهدات خود پایبند باشد، طبیعی است که ما برای برداشتن گام چهارم اقدام خواهیم کرد.

واعظی درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام با دستگیری قاضی فیلتر کننده این پیام رسان، گفت: سیاست دولت این نیست که اسم یک پیام رسان را مطرح کند لذا ما سیاست مان نخست این است که باید تقویت و حمایت از پیام رسان های داخلی صورت گیرد. ما معتقد هستیم که می بایست حریم خصوصی مردم در داخل ایران بماند و دشمن نتواند همه اطلاعات مردم ما را در خارج ایران رصد کند.

وی افزود: تا زمانی که پیام رسان های داخل تمام امکانات و نیازهایی که مردم دارند را نتوانند ارائه کنند، پیام رسان هایی که به دو موضوع، نخست اخلاق و دوم امنیت کشور توجه می کنند از نظر ما می توانند ادامه کار بدهند در گذشته نیز اعلام کردیم، شبکه هایی هستند که به نوعی کارشان اطلاع رسانی و تبلیغاتی و رسانه ای نیست و این دست شبکه ها، در حال بازی در زمین دشمنان هستند شبیه موضوع آمد نیوز که امروز برای مردم ما و کشورهای مختلف مشخص شد که یک شبکه برای سرویس های دشمنان کار می کند و این متفاوت است.