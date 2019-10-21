وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب و با استقبال استاندار آذربایجان شرقی وارد تبریز شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین امروز دیداری با حجت الاسلام محمد علی آل هاشم امام جمعه خواهد داشت.

هفدهمین نمایشگاه کتاب تبریز از ۲۹ مهر تا ۴ آبان‌ سال جاری در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار می شود و همزمان دهمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های آذربایجان شرقی نیز در محل این نمایشگاه برپا می شود.

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، بعد از نمایشگاه کتاب تهران، بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور در ارتباط با موضوع کتاب محسوب می شود.

این نمایشگاه در دوره قبلی برگزاری آن حدود یک میلیون نفر بازدیدکننده داشت.