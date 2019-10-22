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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۵۵

آیت الله علوی گرگانی:

«اربعین» نشان‌دهنده ولایت حقه مهدویه است/ تقدیر از مردم عراق

«اربعین» نشان‌دهنده ولایت حقه مهدویه است/ تقدیر از مردم عراق

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان در پیامی تأکید کرد: از شواهد و قرائن جریان عظیم اربعین می‌توان ولایت حقه مهدویه را در تمامی ابعاد مشاهده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله العظمی محمد علی علوی گرگانی به مناسبت حماسه اربعین حسینی(ع) به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

قال الله تعالی « و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب»

جریان عظیم اربعین و زیارت میلیون‌ها نفر به‌صورت هم‌زمان از اقصی نقاط جهان موضوعی نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک امر عادی از آن یادکرد بلکه از شواهد و قرائن می‌توان ولایت حقه مهدویه را در تمامی ابعاد مشاهده کرد.

همراهی با این موج خروشان نه‌تنها موجب صیانت باطنی برای زائران و محبان اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) می‌شود بلکه در عرصه جهانی هم موجبات صیانت از مکتب روح‌بخش پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(صلی‌الله علیه و آله) را فراهم می‌کند، حقیقتاً زبان از شکر این خروش الهی و حرکت عظیم اسلامی که تعظیم شعائر دینی را به همراه دارد عاجز است.

این‌جانب صمیمانه از مردم عراق که باجان و دل پذیرای خیل عظیم زوار حسینی علیه‌السلام بودند تشکر می‌کنم، همچنین از زائرین گرامی که رنج پیاده‌روی را به جان خریدند و تمامی نیروهای خدمتگزار اعم از دولت محترم، هیئات مذهبی، موکب داران، رسانه‌ها و صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و درمانی، کارمندان ادارات و نهادهای مختلف کشور که در این مسیر مخلصانه خدمت کردند تشکر وافر دارم.

امیدوارم که خداوند به برکت این‌گونه حرکات الهی عنایت و لطف خود را شامل حال ملت عراق و ایران کرده و آن‌ها را از دشمنی‌ها و رنج‌ها در امان نگه دارد.

کد مطلب 4752795

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