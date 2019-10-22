به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله العظمی محمد علی علوی گرگانی به مناسبت حماسه اربعین حسینی(ع) به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

قال الله تعالی « و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب»

جریان عظیم اربعین و زیارت میلیون‌ها نفر به‌صورت هم‌زمان از اقصی نقاط جهان موضوعی نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک امر عادی از آن یادکرد بلکه از شواهد و قرائن می‌توان ولایت حقه مهدویه را در تمامی ابعاد مشاهده کرد.

همراهی با این موج خروشان نه‌تنها موجب صیانت باطنی برای زائران و محبان اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) می‌شود بلکه در عرصه جهانی هم موجبات صیانت از مکتب روح‌بخش پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(صلی‌الله علیه و آله) را فراهم می‌کند، حقیقتاً زبان از شکر این خروش الهی و حرکت عظیم اسلامی که تعظیم شعائر دینی را به همراه دارد عاجز است.

این‌جانب صمیمانه از مردم عراق که باجان و دل پذیرای خیل عظیم زوار حسینی علیه‌السلام بودند تشکر می‌کنم، همچنین از زائرین گرامی که رنج پیاده‌روی را به جان خریدند و تمامی نیروهای خدمتگزار اعم از دولت محترم، هیئات مذهبی، موکب داران، رسانه‌ها و صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و درمانی، کارمندان ادارات و نهادهای مختلف کشور که در این مسیر مخلصانه خدمت کردند تشکر وافر دارم.

امیدوارم که خداوند به برکت این‌گونه حرکات الهی عنایت و لطف خود را شامل حال ملت عراق و ایران کرده و آن‌ها را از دشمنی‌ها و رنج‌ها در امان نگه دارد.