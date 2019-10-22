تصادف در محور قدیم ساوه-همدان ۳ تن را به کام مرگ فرستاد

احمد علی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: صبح امروز(سه شنبه) خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون بنز با یک خودروی سواری ال۹۰ در محور قدیم ساوه - همدان به مرکز اورژانس ساوه اطلاع داده شد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه افزود: پس از اطلاع از این حادثه، بلافاصله امدادگران پایگاه های اورژانس غرق آباد و نوبران به محل اعزام شدند.

امینی بیان کرد: بر اثر وقوع این حادثه رانندگی مرگبار، متاسفانه سه نفر از هموطنانمان در دم جان خود را از دست دادند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه خاطر نشان کرد: مصدومان این سانحه رانندگی جاده‌ ای نیز که دو نفر بودند، پس از انجام اقدامات لازم درمان پیش بیمارستانی، به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه انتقال داده شدند.

وی خاطر نشان کرد: طی هفته گذشته، سوانح رانندگی منجر به تلفات در محورهای مواصلاتی محدوده شهرستان ساوه، مرگ ۴ نفر از هموطنان را به دنبال داشت.

گفتنی است علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه استان، تجاوز به چپ خودروی سواری ال ۹۰ نسبت به کامیون اعلام شده است.