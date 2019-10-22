به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد با اشاره به تاکید رئیس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه ضرورت برنامه ریزی دقیق در حوزه اعتیاد و ثمربخشی این برنامه‌ها با توجه به تهدیداتی که در مورد مواد مخدر و روانگردان ها وجود دارد، اظهار داشت: اولویت بندی طرح‌ها و برنامه‌های استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

وی بیان کرد: در این مسیر لازم است از تجربیات سایر کشورها به ویژه کشورهایی که در حوزه کنترل و کاهش مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از آن موفق بوده اند، استفاده کرده و با یک برنامه ریزی دقیق در حوزه مبارزه با موادمخدر با جدیت بیشتری ورود پیدا کنیم.

استاندار یزد افزود: در بحث ساماندهی و جمع آوری معتادان متجاهر و بی‌خانمان نیز لازم است به این موضوع توجه شود که انجام دقیق و درست این طرح برای حیثیت کشور بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: در استان یزد هم با توجه به اینکه بافت تاریخی به ثبت جهانی رسیده و شهری توریستی است، باید برای امنیت روانی و فرهنگی گردشگران پاک‌سازی چهره شهر با جمع آوری متکدیان خارجی و معتادان بی‌خانمان و متجاهر صورت گیرد.

طالبی با اشاره به تدوین سند ائتلاف استانی تحول نظام مدیریت و ساماندهی معتادان بی خانمان و متجاهر در این نشست، خاطرنشان کرد: این سند بر ساماندهی معتادان بی خانمان و متجاهر متمرکز شده و ‌نبود آن در جلسات قبل نیز احساس می شد.

وی عنوان کرد: در این حوزه نیاز به هماهنگی و ائتلاف بین دستگاه‌های مختلف داریم و اگر این سند هم در اجرا دارای اشکالاتی است، لازم است آن را به ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر کشور منعکس کنیم.