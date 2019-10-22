آشپزخانه دانشگاهها تا پایان سال ۹۹ صنعتی و استاندارد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی صبح امروز سه شنبه در جلسه هم افزایی و بررسی مشکلات دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: این دانشگاه به همراه دانشگاه جامع علمی کاربردی از دانشگاه های مهم ما هستند که نیازهای جامعه را در بخش آموزش های مهارتی دنبال می کنند.

فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای کمتر نگران اشتغال هستند

وی ادامه داد: در سفر به استان های مختلف، بازدیدهایی از واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای داشتم، دانشجویان این دانشگاه، اغلب از دانشجویان سطح متوسط جامعه هستند و البته توقعات کمتری نیز دارند و نگرانی های دیگر فارغ التحصیلان درباره اشتغال در بین فارغ التحصیلان این دانشگاه بسیار کمتر است.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه بازار کار ما به نیروهای آچار به دست نیاز دارد، افزود: امسال حدود ۱۷۰ هزار دانشجو به جمع دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای بدون اینکه منابع جدی در این دانشگاه افزایش یابد، اضافه شده است، برای جبران این عقب ماندگی ضرورت دارد که سازمان امور دانشجویان و سازمان برنامه و بودجه به نیازهای این دانشگاه توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان امور دانشجویان باید به صورت متمرکز وارد شده و کار را جلو ببرد و در این خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای و صندوق رفاه دانشجویان باید یک برنامه زمان بندی شده تهیه کرده و با همفکری برنامه ها را پیش ببرند.

رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین به تفویض اختیار در باره مواردی مانند کمیسیون موارد خاص و شورای انضباطی اشاره کرد و گفت: هر چه تفویض اختیار بیشتر باشد بار استان ها و سازمان مرکزی کمتر خواهد بود.

آمادگی برای برگزاری انتخاب دانشجوی نمونه کشوری مهارتی

صدیقی درباره درخواست دانشگاه فنی و حرفه ای برای انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی با توجه به شاخص های این دانشگاه گفت: انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی کار خوبی است، دانشگاه می تواند شاخص های دانشجوی نمونه مهارتی را مشخص کند، حتی می توانیم دو مراسم دانشجوی نمونه کشوری داشته باشیم یک مراسم به صورت عام و یک مراسم به صورت ویژه برای دانشجویان مهارتی.

معاون وزیر علوم به کار دانشجویی اشاره کرد و گفت: صندوق رفاه دانشجویان یک مقداری اعتباراتش کاهش یافته بنابراین اولویت های خود را در بحث خوابگاه ها، سلف و تغذیه دانشجویان قرار داده بحث کارآفرینی و تربیت بدنی در اولویت اول صندوق نیست، ولی معتقد به حذف آن نیستیم.

وی ادامه داد: تعداد آشپزخانه ها و خوابگاه های دانشگاه که در رتبه پایین قرار دارند مقداری قابل توجه است بنابراین دانشگاه و صندوق رفاه یک برنامه ریزی کرده و تا پایان دولت هدف نهایی را ارتقاء آشپرخانه و خوابگاه ها قرار دهند و دراین زمینه برنامه ریزی کنند.

صدیقی افزود: با توجه به نیاز این دانشگاه، استثنائا صندوق رفاه مصوبه ای از هیئت امنای صندوق دریافت کند و هر چقدر این دانشگاه بازگشت اجاره بها داشت حدود ۸۰ درصد آن به دانشگاه بازگردانده شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در بحث آشپزخانه های دانشگاهی نیز امیدواریم تا پایان سال ۹۹ تمام آشپزخانه ها استاندارد و صنعتی شود تا با ارتقا کیفی و بهداشتی آنها شاهد تکرار نمونه هایی مانند دانشگاه علم و صنعت نشویم.