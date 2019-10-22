گرد و خاک در ایلام/ بارندگی تا آخر هفته ادامه دارد

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از امروز سه شنبه تا شنبه به تناوب در استان های واقع در شمال غرب، غرب، دامنه های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و بخش هایی از مرکز کشور بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

صادق ضیائیان افزود: شدت بارش طی امروز و فردا در استان های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان، قزوین، غرب همدان، لرستان، غرب مرکزی، جنوب اصفهان و شرق کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

به گفته وی، تا آخر هفته در سواحل شمالی کشور بارش متناوب باران و وزش باد انتظار می رود. همچنین در ساعات بعدازظهر امروز در جنوب کرمان، جنوب فارس و پاره ای از مناطق هرمزگان رشد ابر، رگبار پراکنده و گاه رعد و برق پیش بینی می شود.

ضیائیان تأکید کرد: امروز سه شنبه به علت افزایش سرعت وزش باد روی شمال عربستان و جنوب عراق، وقوع گرد و خاک در استان های خوزستان و ایلام دور از انتظار نیست.

هوای تهران از امروز تا شنبه نیمه ابری تا ابری، گاهی وزش باد و در بعضی ساعات بارش باران پیش بینی شده و کمترین دمای هوای پایتخت طی این مدت به ۱۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید. شهرکرد در همین بازه زمانی دمای هوای ۱ درجه سانتیگراد را نیز تجربه خواهد کرد.