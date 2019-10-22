فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه با ظریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جایی جون» فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه که به منظور رایزنی در مورد تحولات منطقه به ایران سفر کرده است، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، موضوعات مربوط به روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه در این دیدار،گفت: جمهوری اسلامی ایران روابط با چین را راهبردی دانسته و با اشاره به طرح حسن روحانی رئیس جمهوری با عنوان «تلاش برای صلح هرمز» از ایفای نقش موثر چین در جهت کمک به صلح و ثبات منطقه استقبال کرد.

فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه نیز با تأکید بر ماهیت راهبردی روابط دو کشور اظهار داشت: چین اهمیت زیادی برای برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه قائل است و تمایل دارد در این زمینه به رایزنی‌های خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.

روز گذشته سیدعباس موسوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از سفر «جایی جون» به ایران برای دیدار و گفتگو با مقام‌های کشورمان خبر داده بود.