درخواست فعالان اقتصادی برای صدور مجوز واردات پوست خام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در سخنانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور وزیر جهاد برگزار شد، از وضع عوارض بر صادرات پوست انتقاد کرد و گفت: تاکنون مبالغ هنگفتی عوارض پرداخت شده؛ اما ریالی از آن به صنعت بازنگشته است.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل بالا رفتن قیمت گوشت، کشتار کاهش یافته و قیمت پوست به دو برابر قیمت جهانی رسیده و تولیدکنندگان این بخش با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند.

به گفته لاهوتی، در حال حاضر واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند و علی رغم درخواست مجوز واردات پوست خام از محل ارز صادراتی وزارت صمت با واردات پوست مخالفت می‌کند و وزارت جهاد نیز با ورود موقت موافقتی ندارد، بر همین اساس، پیشنهاد ما این است که مجوز واردات پوست دام، حتی به صورت ورود موقت صادر شود.