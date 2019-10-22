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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۷

در هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد:

درخواست فعالان اقتصادی برای صدور مجوز واردات پوست خام

درخواست فعالان اقتصادی برای صدور مجوز واردات پوست خام

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرد تا با صدور مجوز واردات پوست خام به منظور صادرات مجدد موافقت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در سخنانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور وزیر جهاد برگزار شد، از وضع عوارض بر صادرات پوست انتقاد کرد و گفت: تاکنون مبالغ هنگفتی عوارض پرداخت شده؛ اما ریالی از آن به صنعت بازنگشته است.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل بالا رفتن قیمت گوشت، کشتار کاهش یافته و قیمت پوست به دو برابر قیمت جهانی رسیده و تولیدکنندگان این بخش با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند.

به گفته لاهوتی، در حال حاضر واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند و علی رغم درخواست مجوز واردات پوست خام از محل ارز صادراتی وزارت صمت با واردات پوست مخالفت می‌کند و وزارت جهاد نیز با ورود موقت موافقتی ندارد، بر همین اساس، پیشنهاد ما این است که مجوز واردات پوست دام، حتی به صورت ورود موقت صادر شود.

کد مطلب 4753606

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