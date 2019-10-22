پکن: ادعای دخالت پکن در انتخابات آتی آمریکا پوچ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه شنبه و در پاسخ به سئوالی در خصوص مسدود شدن برخی حساب‌ های کاربران منتسب به این کشور، روسیه و ایران در شبکه اجتماعی فیسبوک با ادعای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی گفت: این نخستین بار نیست که چنین اتهامی علیه پکن مطرح می شود.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره ادامه داد: این ادعا پوچ و مُضحک است. پکن اصل عدم دخالت در امور دیگران را دنبال می‌ کند. ما هیچ علاقه‌ ای به دخالت در امور داخلی سایر کشورها از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداریم. کسانی که چین را به چنین مداخلاتی متهم می‌کنند باید شواهدی ارائه دهند.

گفتنی است، فیسبوک دیروز اعلام کرد ده‌ ها حساب کاربری، صفحه و گروه را به بهانه واهی مرتبط بودن با ایران، چین و روسیه حذف کرده بود.