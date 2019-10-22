به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت استان تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه دماوند در بسیاری از شاخصهای بهداشت و درمان در استان تهران به عنوان پایلوت قرار میگیرد بر ارائه خدمات با کیفیت بالا به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: باید سعی شود که سطح پوشش بیمه سلامت در شهرستان افزایش یابد و مردم باید نسبت به این امر مهم ترغیب شوند.
صفری در ادامه با بیان اینکه استان تهران ۵۲ درصد درآمد کل کشور را تأمین میکند گفت: متاسفانه استان تهران از استان های محروم محسوب می شود.
فرماندار دماوند با اشاره به اینکه پروژههای عمرانی بیمارستان سوم شعبان دماوند در حال انجام است بیان داشت: با راه اندازی و افتتاح بیمارستان حضرت فاطمه (س) در دماوند از تعداد بیماران سوم شعبان کاسته خواهد شد.
وی عنوان داشت: تداوم در اجرای طرح تحول سلامت در راستای برنامه ششم توسعه میتواند سبب افزایش خدمات درمانی، تقویت تجهیزات و امکانات بیمارستانها و مراکز درمانی بیشتر شود.
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