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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۱

فرماندار دماوند:

کیفیت ارائه خدمات‌ به مردم در بیمارستان‌های دماوند تقویت می شود

کیفیت ارائه خدمات‌ به مردم در بیمارستان‌های دماوند تقویت می شود

دماوند- فرماندار دماوند با اشاره به اینکه پروژه‌های عمرانی بیمارستان سوم شعبان دماوند در حال انجام است گفت: کیفیت ارائه خدمات‌ به مردم در بیمارستان‌های دماوند تقویت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری عصر سه شنبه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت استان تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه دماوند در بسیاری از شاخص‌های بهداشت و درمان در استان تهران به عنوان پایلوت قرار می‌گیرد بر ارائه خدمات با کیفیت بالا به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: باید سعی شود که سطح پوشش بیمه سلامت در شهرستان افزایش یابد و مردم باید نسبت به این امر مهم ترغیب شوند.

صفری در ادامه با بیان اینکه استان تهران ۵۲ درصد درآمد کل کشور را تأمین می‌کند گفت: متاسفانه استان تهران از استان های محروم محسوب می شود.

فرماندار دماوند با اشاره به اینکه پروژه‌های عمرانی بیمارستان سوم شعبان دماوند در حال انجام است بیان داشت: با راه اندازی و افتتاح بیمارستان حضرت فاطمه (س)  در دماوند از تعداد بیماران سوم شعبان کاسته خواهد شد.

وی عنوان داشت: تداوم در اجرای طرح تحول سلامت در راستای برنامه ششم توسعه می‌تواند سبب افزایش خدمات درمانی، تقویت تجهیزات و امکانات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتر شود.

 

کد مطلب 4753715

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