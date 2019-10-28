به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، یک شرکت ایرانی به عنوان یکی از تولیدکنندگان دستگیره در و یراق‌های ساختمانی اقدام به خرید یک دستگاه پوشش‌دهی در خلاء با فناوری قوس کاتدی ایرانی برای خط تولید خود کرده است.

سیستم پوشش‌دهی قوس کاتدی جهت ایجاد لایه‌های سرامیکی نانومقیاس با سختی بالا روی بسیاری از مصنوعات و قطعات صنعتی از جمله دستگیره و یراق‌آلات کاربرد دارد.

این پوشش‌ها علاوه‌ بر ایجاد سختی‌های بالا و مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و فرسایش، دارای رنگ‌های متال‌فام هستند و می‌توانند جلوه‌ای زیبا و ماندگار به قطعات ساخته شده دهند. در مقایسه با سایر روش‌های پوشش‌دهی، یون‌های پر انرژی ایجاد شده در روش لایه‌نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی امکان رسوب‌دهی زیرلایه در دمای کمتر را به‌وجود می‌آورند.

زیرا در این روش یون‌ها از انرژی کافی برای تشکیل یک لایه فشرده برخوردار هستند و نیازی به تأمین انرژی حرارتی به واسطه‌ گرم کردن زیرلایه نیست.