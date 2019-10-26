به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در پیاده روی عظیم اربعین تا دهم آبان ماه فرصت دارند که عکس های سلفی خود را به همراه شرحی کوتاه (حداکثر در ۴۰ کلمه) ارسال کنند. شرح عکس (کپشن) ارسالی می تواند توضیحی کوتاه درباره محل و موقعیت عکس ، دوست اربعینی و ملیت او، داستان عکس یا برداشت و حس صاحب عکس از آن صحنه باشد. پویش مردمی عشاق الحسین(ع) به برگزیدگان این مسابقه ۳ سفر کربلا ، ۳ دستگاه تبلت و ۴ سفر مشهد اهدا می کند.

آثار پذیرفته شده در صفحه عشاق الحسین(ع) در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانی imam.hussain.lovers به نمایش در می آید و مخاطبان این صفحه می توانند به آثار دیگر زائران رای بدهند. ۳ برنده این مسابقه بر اساس رای مردمی (لایک مخاطبان) در صفحه اینستاگرام عشاق الحسین(ع) انتخاب می شوند و سایر برندگان بر اساس نظرات داوران.

مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» با هدف تجلیل از میزبانی مردم عراق در راهپیمایی اربعین و تحکیم روابط ۲ ملت از سال ۱۳۹۴ آغاز شد تا لحظه های ناب دوستی مردم ایران و عراق و جلوه هایی از برادری ملت های مسلمان، میزبانی مردم عراق، شکوه این راهپیمایی در این راهپیمایی عظیم، ثبت و ضبط شود.

تصاویر برگزیده دوره های قبلی این مسابقه در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نمایش در می آید. این نمایشگاه شامل ۴۰عکس برتر دوره های گذشته مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی» است و تا هفتم آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۸ میزبان علاقمندان است. فرهنگسرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی و اقع شده است.

در نخستین دوره این مسابقه که سال ۱۳۹۴ برگزار شد، بیش از یک هزار اثر در دبیرخانه مسابقه پذیرفته شد، عکس هایی که سلفی بودند و حکایتی از دوستی های اربعینی و میزبانی مردم عراق. تصاویر برگزیده این مسابقه در قالب عکس پیکسلی حرم امام حسین(ع) به رایزن فرهنگی سفارت عراق اهدا شد. در دور دوم این مسابقه بیش از ۶ هزار نفر وارد عرصه این مسابقه شدند و بیش از ۳هزار عکس توسط دبیرخانه مسابقه دریافت شد که بیش از ۲۶۰۰ مورد آن واجد شرایط مسابقه بود و داوری شد. عکس یادبودی از آثار پذیرفته شده در قالب عکس پیکسلی حرم حضرت امام حسین(ع) در ابعاد ۲در ۲/۱ متر چاپ و طی مراسمی به سفیر عراق هدیه شد که با استقبال گرم مسئولان سفارت عراق همراه شد. در دور سوم این مسابقه نیز بیش از ۳هزار اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شد. داوری مردمی این دور از مسابقه نیز صورت گرفت و برگزیدگان این دور از مسابقه نیز مشخص شدند.

این مسابقه با همکاری شبکه افق، موسسه اوج و باشگاه امید شبکه امید برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۵۵۴۰۸۶۶۴ تماس بگیرید.