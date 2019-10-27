جانشین فرمانده انتظامی مهریز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود مظفری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز، روز جمعه در هنگام کوهنوردی دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

وی از نیروهای خدوم پلیس و مورد احترام مردم این شهرستان بود و سالها برای تامین امنیت منطقه تلاش های بسیاری انجام داد.

رضا زارع زاده، فرماندار مهریز و حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی با صدور پیام های جداگانه ای، درگذشت سرهنگ مظفری را تسلیت گفتند.

مهریز از مهمترین شهرستانهای استان یزد به شمار می رود و در فاصله ۳۰ کیلومتری از مرکز استان واقع شده که یکی از پاسگاه های مهم جنوب شرق کشور با عنوان پاسگاه شهید مدنی در این شهرستان واقع شده و نیروهای پلیس هر روز مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق و موادمخدر در این محور کشف می کنند.