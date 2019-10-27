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۶ آبان ۱۳۹۸، ۱:۳۴

جانشین فرمانده انتظامی مهریز درگذشت

جانشین فرمانده انتظامی مهریز درگذشت

یزد ـ سرهنگ محمود مظفری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز روز جمعه در اثر سانحه درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود مظفری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز، روز جمعه در هنگام کوهنوردی دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

وی از نیروهای خدوم پلیس و مورد احترام مردم این شهرستان بود و سالها برای تامین امنیت منطقه تلاش های بسیاری انجام داد.

رضا زارع زاده، فرماندار مهریز و حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی با صدور پیام های جداگانه ای، درگذشت سرهنگ مظفری را تسلیت گفتند.

مهریز از مهمترین شهرستانهای استان یزد به شمار می رود و در فاصله ۳۰ کیلومتری از مرکز استان واقع شده که یکی از پاسگاه های مهم جنوب شرق کشور با عنوان پاسگاه شهید مدنی در این شهرستان واقع شده و نیروهای پلیس هر روز مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق و موادمخدر در این محور کشف می کنند.

کد مطلب 4757244

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    نظرات

    • بهرام IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
      0 0
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      خدا رحمتش کنه...مردان بزرگ سرزمینم را
    • وجید IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
      0 0
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      خداوند متعال بیامرزد برا خانواده اش صبر آرزومندم غیور مردان ناجا

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