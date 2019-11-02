بارندگی در شمال کشور از عصر امروز/ دمای منفی ۳ در شهرکرد

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از بعد ازظهر امروز شنبه در شمال غرب و سواحل دریای خزر بارش باران گاهی با رعد و برق آغاز می شود.

صادق ضیائیان افزود: فردا یکشنبه علاوه بر این مناطق، گستره بارش به شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور نیز کشیده خواهد شد.

هوای تهران امروز و فردا صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و برای روز دوشنبه احتمال رگبار باران و رعد و برق نیز پیش بینی شده است.

شهر کرد امشب در خنک ترین ساعات، دمای منهای ۳ درجه را نیز تجربه خواهد کرد.