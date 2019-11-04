۱۰۴ نفر از داوطلبان پزشکی ۹۷ شکایت کردند/ دانشگاه آزاد تبرئه شد

سیدحسین طباطبایی‌اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون روند اقدامات صورت گرفته تاکنون پس از مشخص شدنِ بروز اشتباه در اعلام اسامی پذیرفته شدگان ذخیره در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در سال گذشته، گفت: با بررسی های صورت گرفته، سیستمهای نظارتی متوجه شدند که یک اتفاق غیر متعارف رخ داده است؛ اتفاقی از این قرار که نرم افزار سامانه رایانه ای اعلام اسامی، عملکردی غیرعادی و متفاوت از روال معمول دارد.

ماجرای اشتباه سیستمی در اعلام نتایج پذیرفته شدگان ذخیره

وی با بیان اینکه نتایج بررسی های هیاتی که به منظور رسیدگی به این موضوع تشکیل شده بود، نشان از بروز یک اشتباه در جایی داشت، ادامه داد: با محرز شدنِ بروز اشتباه، بحثی جدی میان مسئولین و مدیران عالی رتبه دانشگاه آزاد با طرح این سوال که مصلحت در چیست؟ در گرفت.

طباطبایی افزود: در راستای یافتن پاسخ برای این پرسش بسیار مهم، دکتر ولایتی و دکتر طهرانچی، با اتخاذ تدبیر و تصمیمی شجاعانه، اعلام کردند که به هیچ قیمت، حق بچه های مردم را که درس خوانده و زحمت کشیده اند، قربانی مصلحت اندیشی نمی کنند و تاکید داشتند که مصمم هستند تا حق را به صاحب حق برسانند، چرا که بی شک مصلحت دانشگاه در همین احقاق حق است.

اسامی افرادی که نمره قبولی داشتند، استخراج شد

سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، تصمیم بر این شد با فعال سازی دوباره سیستم تحت نظارت افراد متخصص و نهادهای نظارتی و امنیتی، ضمن بازیابی دقیق اطلاعات، اسامی افرادی را که واقعا موفق به اخذ تراز نمره قبولی شده اند، به عنوان پذیرفته شدگان نهایی، اعلام شود.

نگذاشتیم حقی از دانشجویان و داوطلبان تضییع شود

وی با گلایه از برخی حرف ها که عمدتاً موجب دلخوری و آزردگی مسئولان دانشگاه آزاد شده است، گفت: ما در واقع با این اقدام نگذاشتیم حق احدی از دانشجویان و داوطلبانی که برای موفقیت درکنکور و قبولی دانشگاه زحمت کشیده بودند، ضایع شود. با این وجود اما مدیریت فعلی دانشگاه آزاد، متاسفانه چوب ایستادن بر مدار حق را می خورد.

برخی دانشجویان در رشته-شهرهای دیگر جایابی شدند

طباطبایی ادامه داد: در این میان تعدادی از کسانی که اسامی شان به اشتباه بعنوان پذیرفته شده ذخیره اعلام شده بود، ضمن مراجعه به واحدهای دانشگاه، ثبت نام کرده بودند؛ پس از گفتگو و مذاکره بسیار با نهادهای مختلف و با کمک شایان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و همراهی وزارت بهداشت، ضمن جایابی، اکثر این بچه ها با رضایتِ خود، در رشته شهرهای دیگری که تراز یا نمره آن را بدست آورده بودند، مشغول به تحصیل شدند.

به آن هایی که نمره قبولی نداشتند، نتوانستیم کمک کنیم

وی با اشاره به اینکه در این بین تعداد اندکی از این افراد باقی ماندند که چون نمره قبولی هیچ رشته شهری را نیاورده بودند، امکان کمک به آنها نبود، ادامه داد: حقیقت این است که کنکور و قبولی آزمون ورود به دانشگاه ها، یک رقابت است و مقدمه واجب موفقیت در این رقابت نیز قبولی در آزمون است.

سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اگر ما بیاییم و فقط به این دلیل که سیستم رایانه ای دچار مشکل شده و یا کاربران آن اشتباهی مرتکب شده اند، کسی را که حقش نبوده بپذیریم، در واقع امکانی را فراهم کرده ایم که این فرد بیاید و جای کسانی را اشغال کند که با وجود زحمت فراوان و اخذ نمره و تراز مناسب تر، صرفاً به دلیل اشتباه ناشی از اشکال سیستم، اسمشان اعلام نشده است، بگیرد! عملا حق را پا گذاشته و به ظلم، وجاهت بخشیده ایم.

۴ نفر برکنار شدند

طباطبایی در ادامه به اقدامات حقوقی دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: بلافاصله بعد از اینکه مدیریت دانشگاه متوجه چنین اشتباهی شد، از آنجا که ما فقط حدس می زدیم که ممکن است، تعمدی در بروز این مشکل وجود داشته باشد، با نامه دکتر ولایتی و دستور مستقیم ایشان از برخی از مدیران و کارشناسان فنی وقت شکایت صورت گرفت.

وی افزود: متعاقب این نامه، برای برخی مدیران و کارشناسان فنی وقت که در جریان سنجش و پژوهش دانشگاه حضور داشتند، پرونده قضایی تشکیل شد که این پرونده ها از سوی اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد در حال پیگیری و از جانب دادسرا در دست رسیدگی است.

وی همچنین از برکناری ۴ نفر از مدیران و کارشناسان وقت در ارتباط با این پرونده خبر داد و تاکید کرد: صرف اشتباه سیستم یا کاربر سیستم در اعلام نتایج حقی برای کسی ایجاد نمی کند.

سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: عزم ما بر این است که هر کس؛ در هر سطحی از دانشگاه، اگر در این زمینه تخلفی مرتکب شده باشد، از سوی مقامات و دستگاه های قضایی مورد محاکمه و مواخذه و مجازات قرار گیرد و دانشگاه آزاد بعنوان شاکی، بصورت جدی این موضوع را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد کرد.

شکایت داوطلبان و کمیسیون اصل ۹۰ از دانشگاه آزاد

وی با اشاره به اینکه داوطلبان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارائه مستنداتی از دانشگاه آزاد شکایت کرده اند، افزود: همچنین ۱۰۴ نفر از افرادی که نمره کافی و تراز مناسب برای جایابی در دانشگاه های دیگر را به دست نیاوردند و یا برای آن ها رشته شهرهای دیگری مشخص شد اما تمکین نکردند، از دانشگاه آزاد شکایت کرده اند که دو سه نفر هم به تازگی به آن ها اضافه شده است. مقام قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و جلسات متعددی در دادگاه با حضور وکلای این افراد و همچنین نماینده دانشگاه برگزار شده است.

دانشگاه آزاد در دادگاه تبرئه شد

سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن بیان این مطلب قاضی از نهادهای مختلف مثل سازمان سنجش استعلاماتی را انجام داده است، درباره حکم دادگاه گفت: دادگاه در همه موارد خواسته آن ها (داوطلبان) را نپذیرفت و دادگاه به نفع دانشگاه آزاد حکم داد؛ چرا که این افراد قبول نشده بودند و صرف اعلام اشتباه نتایج برای کسی حقی ایجاد نمی کند.

طباطبایی از درخواست تجدید نظر تعدادی از این افراد خبر داد و گفت: در حال حاضر منتظر هستیم، جلسه تجدید نظر برگزار شود. دادگاه تحقیقات مفصلی کرد و از سازمان سنجش، وزارت علوم، کمیسیون آموزش مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تحقیقاتی را صورت داده است.

وی افزود: ما توقعمان از دوستانمان در مجلس همین است که همانطور که کمیسیون آموزش با جلسات متعددی که برگزار کرد، به نتیجه رسید و گزارششان را ارائه کرد، از سایرین نمایندگان هم با توجه به سوگندی که خورده اند، خواستار حق باشند. اینجا حق با بچه هایی است که مطالعه کرده بودند و شرایطی بالاتر و بهتر از کسانی داشتند که اسمشان به اشتباه اعلام شده بود.

گفتنی است؛ در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان به بیان توضیحاتی درباره گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره نحوه سنجش و پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد در سال ۹۷ پرداختند.

محمد محمودی شاه نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این باره گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس باید خواستار بهبود شیوه سنجش و پذیرش در دانشگاه آزاد شود و متاسفانه گزارش آنان بازدارنده نیست.

سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائم شهر نیز تاکید کرد که باید از جزیره‌ای بودن جذب دانشجو جلوگیری شود و همچنین لازم است که شیوه سنجش و پذیرش را یکپارچه کنیم.

در آخر رییس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت نظارت بیشتر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر نحوه پذیرش دانشگاه آزاد تاکید کرد.