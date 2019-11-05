به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به لزوم اجرای مصوبات خاطرنشان کرد: فراهم نمودن اجرای مصوبات شورا از جمله تکالیف لازم الاجراء برای کلیه سطوح اجرایی در واحدهای اجرائی شهرداری تهران است، متاسفانه علی رغم مصوبه «تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران» در ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ به شماره ۱۵۱۲۹ شاهد عدم اجرای ماده ۲ این مصوبه شورا هستیم.

او افزود: اهمیت ایمنی در برابر حوادث و لزوم تامین تجهیزات روز آمد در خصوص آتش نشانی بر هیچ کس پوشیده نیست و واقعا تاسف آور است که علی رغم گذشت ۳ سال از تصویب این مصوبه تاکنون اجرائی نشده است.

فراهانی گفت: حال آنکه بر اساس تکلیف شورا، شهرداری می بایست از ابتدای سال ۱۳۹۶ «بهاء خدمات ایمنی» را محاسبه و از کلیه واحدهای غیرمسکونی و ساختمان‌های مسکونی دوازده طبقه و بالاتر موجود وصول نموده و صد درصد آن را در اختیار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قرار دهد تا در قالب بودجه سرمایه‌ای سازمان مذکور که همه ساله به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد در جهت بروزرسانی تجهیزات و سایر اقدامات مقرر در این مصوبه هزینه شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز اگر آتش نشانان عزیز ما از تجهیزات روز آمد و ایمن برخوردار نیستند و در امداد رسانی با تکیه بر از خود گذشتی و ایثارشان از زندگی من و شما در شهر حفاظت می کنند، ریشه اش را باید در عدم اجرای این مصوبه و تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز که از این محل پیش بینی شده بود دانست، تصریح کرد: بر همین اساس به عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم اجرای ماده ۲ مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران و اخذ بهاء خدمات ایمنی» به شهرداری تهران تذکر می دهم و انتظار دارم شهرداری ضمن اجراء مصوبه در بودجه سال ۹۹ خود منابع ناشی از اخذ بهاء خدمات ایمنی را در بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی پیش بینی نماید.