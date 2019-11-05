«ابراهیم مولوی» به شورای شهر همدان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی از اعضای شورای شهر همدان در دوره پنجم ۱۸ آذرماه سال گذشته به دلیل آنچه غیبت غیرموجه اعلام شد؛ جای خود را به جواد گیاه شناس داد.

پس از آن روز ابراهیم مولوی بارها مدارک و مستندات خود را مبنی بر موجه بودن غیبت ها و گذراندن دوره درمان در خارج از کشور پیگیری کرد اما هر بار به دلیل نقصی مدارک رد می شد و با وجودی که مولوی دلیل غیبت خود را ادامه روند درمان جراحات دوران دفاع مقدس عنوان کرده بود نهادهای ذی‌ربط در استان‌ همدان غیبت وی را غیرموجه اعلام کردند.

همین موضوع باعث شد وی موضوع را از نظر حقوقی و شورای حل اختلاف مرکزی وزارت کشور پیگیری کند تا اینکه طی ماه اخیر تلاش ها برای موجه اعلام کردن غیبت ها نتیجه داد و حکم قطعی بازگشت وی به شورای شهر همدان صادر شد.

ابراهیم مولوی عصر امروز سه شنبه با حضور فرماندار همدان در شورای شهر همدان به طور رسمی معارفه شد.

فرماندار همدان عنوان کرد: با توجه به اثبات موجه بودن غیبت ابراهیم مولوی و پیگیری‌های فراوان در راستای بازگشت به شورا پس از ۱۱ ماه عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان به سمت خود باز گشت.

حسین افشاری ادامه داد: طبق نامه و دستورالعمل ابراهیم مولوی از امشب عضو شورای اسلامی شهر همدان محسوب می‌شود.

افشار با تقدیر و تشکر از زحمات جواد گیاه‌شناس عنوان کرد: بازگشت مولوی به شورا قطعی بوده است.