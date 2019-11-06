استقرار ۲۰۰۰ کیلوگرم گاز UF6 در «فردو»/ بازرسان آژانس حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی با انتشار اطلاعیه‌ای از انتقال ۲۰۰۰ کیلوگرم گاز هگزافلوراید UF6 به مجتمع هسته‌ای فردو طی صبح امروز(چهارشنبه) خبر داد.

براساس این گزارش، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و شورایعالی امنیت ملی ساعتی پیش مخزن (سیلندر) ۲۸۰۰ کیلویی که حاوی حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) است تحت نظارت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از انتقال از مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن(نطنز) به مجتمع غنی سازی شهید علیمحمدی(فردو) در سالن خوراک دهی مجتمع فردو قرار گرفت.

گفتنی است، روز گذشته حسن روحانی با اعلام آغاز اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از گازدهی به سانتریفیوژهای تاسیسات هسته‌ای فردو خبر داد.