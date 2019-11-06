ثبت نام آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی پنجشنبه ۷ آذر ۹۸ برگزار می شود.

ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون الکترونیک میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه از ۱۴ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آبان ادامه دارد.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، قبل از ثبت نام از طریق سایت http://epay.sanjeshp.ir باید مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۱۵۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت کنند.

این گروه از داوطلبان باید با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه و به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به مراکز قطب برگزار کننده آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی از روز سه شنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۷ آبان مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

داوطلبان تحصیل کرده در خارج از کشور باید توجه داشته باشند که پرداخت وجه ثبت نام، به منزله ثبت نام در آزمون نیست و باید برای تکمیل فرآیند ثبت نام به مراکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.

این داوطلبان قبل از واریز وجه ثبت نام از مراکز قطب برگزار کننده آزمون در خصوص برگزاری آزمون برای داوطلبان خارج از کشور استعلام کنند.

داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور نیز جهت ثبت نام از روز سه شنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ فرصت دارند به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی میان دوره مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیکترین مرکز قطب برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.