خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ حمیده تابش نژاد: دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و پروژه‌های زخمی متعدد و مشکلات عدیده بجا مانده از سالیان متمادی را تحویل گرفت.

این آسیب سینه به سینه در استان‌ها وجود داشت، اما برخی استان‌ها از پروژه‌های زخمی با عمر بالا رنج می‌بردند.

دوری از کلنگ زنی‌های بی پشتوانه یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود و تمرکز دولت مردان بر تکمیل طرح‌های بر زمین مانده بود.

انقلاب در پروژه‌های یک استان

دولت شهید سید ابراهیم رئیسی یک انقلاب در ابر پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کرد و با تکمیل طرح‌هایی نظیر محور ملی پاتاوه به دهدشت، سد چم شیر، الفین گچساران و وارد مدار سازی کارخانه قند یاسوج ۴ طرح درگیر روند فرسایش را نجات داد.

در بخش تزریق‌های اعتباری نیز تحولات گسترده‌ای در اعتبارات شکل گرفت و سفرهای دور اول و دوم شهید جمهور و تیم همراهانش نوید بخش روزهای بهتری برای استان بود.

در واقع عملکرد دولت سیزدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه همه‌جانبه این منطقه است که نشان می‌دهد با اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی، خدمات عمومی و اشتغال، گام‌های مهمی در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم و تقویت اقتصاد محلی برداشته شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این راستا گفت: دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن برنامه‌های جامع و منسجمی را برای توسعه همه جانبه این استان در دستور کار قرار داد که نتایج بسیار مطلوبی را به همراه داشته است.

سید علی احمد زاده افزود: در بخش زیرساخت‌ها، دولت سیزدهم توانست با پوشش چندین طرح با نگاه جهادی دسترسی ۹۲ درصدی خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی سالم را محقق کند که این رقم در ابتدای دولت قبلی ۶۴ درصد بوده است.

وی ابراز داشت: در حوزه برق، پوشش دسترسی به برق پایدار در مناطق روستایی این استان از ۶۸ درصد در ابتدای دولت قبل به ۹۲ درصد در حال حاضر افزایش یافته و در زمینه گازرسانی نیز شاهد پیشرفت چشمگیری بوده‌ایم، به طوری که میزان دسترسی خانوارهای روستایی به گاز طبیعی از ۵۳ درصد به ۸۲ درصد ارتقا یافته است.

استاندار افزود: در حوزه بهداشت و درمان نیز اقدامات مهمی انجام شده است و نرخ پوشش بیمه سلامت در این استان از ۷۱ درصد به ۹۲ درصد افزایش یافته و نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال نیز ۴۳ درصد کاهش داشته است.

احمد زاده اختصاص میزان قابل توجهی اعتبار برای توسعه مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد و پیش بینی میزان چشمگیری تسهیلات بانکی را از دیگر هدفگذاری های دولت دانست.

تکمیل ۴ ابر پروژه در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تکمیل و بهره برداری از همین چهار طرح مهم پتروشیمی گچساران، احیای کارخانه قند، بهره برداری از جاده پاتاوه دهدشت و تکمیل و به سرانجام رسیدن سد چمشیر با وجود هزینه‌های هنگفت و روند فرسایشی از خدمات بزرگ دولت است، افزود: در سفر اول هیأت دولت هفت هزار میلیارد تومان وارد استان شد و در سفر دور دوم ۱۳ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که ۲ ساله است.

همچنین احمد زاده به اعتباری افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری اشاره کرد.

استاندار با بیان اینکه نیروگاه و سد چمشیر پنجمین سد بزرگ کشور با ظرفیت ۲.۳ میلیارد متر مکعب است افزود: شروع عملیات اجرایی آن سال ۹۰ بوده، اما مطالعات اولیه آن از سال ۷۳ شروع شده بود.

وی با اشاره به در دستور قرار گرفتن تکمیل طرح با توجه به مصوبه سفر نخست دولت، اعلام کرد: تأمین اعتبارات ارزی و ریالی سبب تحقق بزرگ‌ترین سد بتن غلتکی خاورمیانه در استان شد.

تحقق طرح ۲۰ ساله

احمد زاده به بهره برداری از پروژه ۲۰ ساله پتروشیمی گچساران در سفر شهید جمهور اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در سال ۸۴ در زمینی به مساحت ۱۵۷ هکتار شروع شده و تا امروز ۱.۳ میلیارد یورو در این پروژه هزینه و سه هزار نفر در این پروژه مشغول به کار شدند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد جاده پاتاوه به دهدشت را از دیگر پروژه‌های مهم دانست و به آغاز عملیات اجرایی آن از دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت :۱۴۰۰ میلیارد تومان در این پروژه اقتصادی و عمرانی هزینه شد که افتتاح آن بسیار مهم بوده است.

احمد زاده بهره برداری از کارخانه قند یاسوج پس از حدود یک دهه را یادآور شد و تاکید کرد: این کارخانه در یک مقطع به بخش خصوصی با قیمت بسیار پایینی واگذار شده بود که زمانی که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه بود، از این کارخانه بازدید و به دادگستری استان دستور رسیدگی به این موضوع را داد.

وی ادامه داد: در سفر اول رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد در مهر ماه ۱۴۰۰، چهار هزار میلیارد ریال برای احیای کارخانه قند یاسوج اختصاص یافت و در سفر دور دوم کام کارگران کارخانه قند با طعم احیای آن شیرین شد.

احمد زاده بهره‌برداری از پتروشیمی گچساران در مدت زمان کوتاه دولت سیزدهم را یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دولت عنوان کرد و گفت: میزان پیشرفت پتروشیمی گچساران از ۵۰ درصد در طول ۲ دهه، در کمتر از ۲ سال به مرحله بهره برداری رسید که این پیشرفت چشمگیر افزون بر پیشگیری از خام فروشی محصولات نفتی، به ارزآوری و اشتغال پایدار در منطقه نیز کمک شایانی کرد و خروجی مطلوبی برای کشور داشت.

وی همچنین این طرح را جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه بسیار مهم عنوان کرد.

تخصیص ۲ هزار میلیارد تومانی اعتبار

مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد نیز از تحویل گسترده حوزه آب استان خبر داد.

آرش مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص ۲ هزار میلیارد تومانی اعتبار به حوزه آب این استان در دولت سیزدهم افزود: طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سد تنگ سرخ شهرستان بویراحمد اختصاص داده شد.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان به جذب اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی پروژه آبرسانی به لیکک و روستاهای اطراف با ۸۵ هزار نفر جمعیت در دولت سیزدهم اشاره و تاکید کرد: در ۱۰ سال قبل به این طرح ۴۹ میلیارد تومان اختصاص یافته بود.

مصلح پیشرفت فیزیکی سد سرپری شهر دهدشت از سال ۹۰ تا سال گذشته را ۲۲ درصد عنوان کرد و گفت: از سال گذشته پیشرفت فیزیکی این سد به بالای ۵۵ درصد رسیده است.

مصلح همچنین به مهمترین اقدامات مهم دولت سیزدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله برگزاری بیش از ۲۰۰ مناقصه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیا رد تومان و تخصیص بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب استان اشاره کرد و گفت: مطالعات چندین سد مهم از جمله سد و نیروگاه پراشکفت، سد مخزنی سرآسیاب یوسفی، سد کمبل و ادامه مطالعات چند سد دیگر آغاز شده است.

وی یک اقدام مهم دولت سیزدهم را توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های آبی و اقدامات پدافندی عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان طی دو سال اخیر در بخش IT شرکت آب منطقه‌ای استان هزینه کرده است.

مصلح همچنین حضور مکرر مدیران و مسئولان ملی حوزه آب در استان را بیانگر پیگیری مستمر این موضوع در سطح ملی دانست و افزود: انتقال آب از دشتروم به سد شاه قاسم یاسوج با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان از دیگر مواردی است که ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت و مابقی از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود.

وی به ساماندهی رودخانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در این دولت اشاره کرد و گفت: ۱۸ طرح ساماندهی رودخانه‌ها در ۹ شهرستان با بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

مصلح همچنین از انجام گرفتن یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر مطالعات تعیین حد و حریم و بستر و ساماندهی رودخانه‌های این استان خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: پیشرفته‌ترین دستگاه پایش کیفی آب دنیا و دستگاه مولتی پارامتر همراه به ارزش ۱۵ میلیارد تومان و تجهیزات دیگری به ارزش ۵۰ میلیارد تومان نیز در دو سال اخیر خریداری شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای از اخذ ۳ مجوز ماده ۲۳ برای تأمین آب شرب مناطق بخش‌های دیشموک و چاروسا با جمعیتی بالغ بر ۷۶ هزار نفر، انتقال آب از سد تنگ سرخ به یاسوج و همچنین مجوز ۲۳ سدسرپری از اقدامات مهم دولت نام برد.

وی با بیان اینکه در پروژه‌های آبی استان، کار به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم اقدامات مهمی در زمینه تأمین و توسعه زیرساخت‌های آبی استان از جمله اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به پروژه‌های آبی استان در سال گذشته، همچنین ۶۰ میلیارد تومان بودجه برای پروژه‌های آبی استان و ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی رودخانه بشار یاسوج در سال جاری اختصاص داده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای، افتتاح و بهره‌برداری از بزرگترین مخزن آب شرب کشور با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب و اعتبار ۸۵ میلیارد تومانی در شهر دهدشت، فعال سازی ۶۱ پروژه آبی مهم در استان از جمله سدها، خطوط انتقال آب و شبکه‌های آبیاری کشاورزی را از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم بیان کرد.

دولت سیزدهم تنها در سه سال فعالیت خود پروژه‌های بر زمین مانده مهمی را به پایان رساند تا امیدها به توسعه در کهگیلویه و بویراحمد پر رنگ تر از هر زمانی در این سرزمین شکل بگیرد و طرح‌های بر زمین مانده بسیاری احیا شود و این مهم با نگاه به هدفگذاری های شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور قابل لمس است.