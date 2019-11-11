به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز( دوشنبه) در جریان سفر به استان کرمان با حضور در ورزشگاه تختی رفسنجان اظهار داشت: مهمان مردم عزیز استان کرمان و شهرستان انقلابی رفسنجان بودن برای دولت دوازدهم یک افتخار است و من بسیار خوشحال هستم که در این ایام میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام و امام صادق(ع) توانستم شما مردم عزیز و قهرمان رفسنجان را زیارت کنم.

وی با بیان اینکه مردم رفسنجان همیشه مردمی فعال، پرتلاش، سخت کوش، متدین و انقلابی بودند گفت: اگر بخواهم اولین خاطره ام را از مردم رفسنجان بگویم مربوط به سال ۱۳۴۰ است. پس از فوت مرحوم آیت الله بروجردی در فروردین سال ۱۳۴۰ دسته جات مختلفی از سراسر ایران به قم آمدند. جماعتی که شعار، سخنان و نظمشان خیلی در قم گل کرد جمع مردم رفسنجان بود. از آن تاریخ با مردم متدین و پر تلاش این دیار آشنا شدم.

روحانی عنوان کرد: از سال ۵۳ تا پیروزی انقلاب که همواره سالی یک یا دوبار برای سخنرانی های مختلف به رفسنجان آمدم جوانان پرشور و مردم بسیار عاشق نهضت انقلاب اسلامی و امام راحل را در این شهرستان مشاهده می کردیم. کرمان افتخارات بسیار فروانی مانند عالمان شعرا، علما و اندیشمندان دارد. اما دو چهره شاخص این استان یعنی شهید باهنر و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هستند. این دو چهره، یکی در علم و فرهنگ ایران زمین و این یکی یعنی آیت الله هاشمی در مدیریت سیاسی کشور چهره های سرآمد و فوق العاده بودند.

وی ادامه داد: من قبل از انقلاب آیت الله هاشمی را می شناختم و پس از انقلاب هم به طور پیوسته با وی همکاری داشتم. از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دفاع مقدس و حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی. در تمام مدت خوش فکری، مجاهدت و سیاستمداری و واقع بینی این مرد برای تمام مردم ایران، مردم منطقه و سراسر جهان زبان زد بود.

رئیس جمهور افزود: آیت الله هاشمی به عنوان یک چهره سیاسی شناخته شده در همه منطقه است و این چهره خدوم را می شناسند و این فخری است برای این سرزمین. برای همه مردم ایران و مسلمانان این شخصیت یک افتخار است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مرحوم آیت الله رفسنجانی یک روشنفکر دینی بود بیان کرد: عالمان به دین و اخلاق برای تعالی مردم و جامعه همواره تلاش می کردند اما عالم روشنفکر یک گام پیش تر شرایط جامعه را می بیند. آیت الله شهید بهشتی، شهید مطهری عالمان روشنفکر بودند. روشنفکران عالمانی هستند که پیش رو را می بینند و فقط زمان حال را نمی بینند. عالمان روشنفکر یک قدم جلوتر را می بینند. فرق عالم روشنفکر و غیر روشنفکر این است که آینده را می بینند.

وی ادامه داد: آن زمانی که در حوزه علمیه قم نوشتن مقاله علامت مثبتی نبود مرحوم آیت الله بهشتی مجله مکتب تشیع را در دهه ۳۰ بنیان گذاری کردند. در انقلاب اسلامی ما پیشتازانی داشتیم. همه مردم در انقلاب سهیم و شریک بودند اما عده ای پیشتاز بودند و مرحوم رفسنجانی از پیشتازان انقلاب اسلامی بود.

روحانی تاکید کرد: در سال ۵۸ تا ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی هفته ای یک شب در خدمت شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی بودیم که سه شنبه ها و به صورت گردشی در خانه ها برگزار می شد و راجع به اوضاع کشور صحبت می شد. پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی تقریبا نظر اکثریت قاطع نمایندگان این بود که مقام معظم رهبری رئیس مجلس شوند. خود آقا در آن جلسه فرمودند برای این کار آقای هاشمی مناسب است نه من و استدلال کرد. پس از صحبت ایشان به اتفاق آراء رای دادند آقای رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده بگیرند.

وی افزود: چقدر سخت بود در آن سال های اولیه و ۹ سال به خوبی مجلس را ریاست کنند. در تمام جلسات سیاسی در داخل و خارج و دوران مختلف اگر به اسناد مراجعه کنید و مذاکرات سیاسی آقای رفسنجانی را بخوانید می بینید وی یک چهره، مدیر و مجاهد بزرگ شناخته می شود.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: مرحوم آیت الله رفسنجانی یک درس مهمی را در مسیر سیاسی کشور به همه یاد داد و آن درس میانه روی و اعتدال بود. برادران و خواهران عزیز در جامعه ما افکار و سلیقه های مختلف وجود دارد. اینجور نیست همه عین هم بیاندیشیم. اینکه چه راهی را انتخاب کنیم و کدام راه ما را زودتر به مقصد می رساند همیشه مورد بحث و اختلاف است.

وی با تاکید بر اینکه به طریق اولی در یک کشور ۸۲ میلیونی قاعدتا اختلاف فکر و نظر وجود دارد، اظهار داشت: حالا آنهایی که در یک سمت تندرو هستند معمولا ما را با مشکلاتی رو برو می کنند. ممکن است حسن نیت داشته باشند و درست فکر کنند و بگویند اما راه میانه ای که قرآن دستور می دهد این است که می گوید ما شما را امت میانه و الگو برای جهانیان قرار دادیم. اعتدال، میانه روی، انصاف به عدالت نگری و واقع گرا بودن در عین مقدس بودن آرمان مساله بسیار مهمی است.

رئیس جمهور ادامه داد: یک نکته دیگر در مورد هاشمی رفسنجانی مانده است ولی اول می خواهم به مردم کرمان وعده خوب تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز را بدهم که از مسائل مهم و اصلی این استان، استان یزد و سیستان و بلوچستان و استان های حاشیه کویر است که دراین زمینه مشکل دارند.

روحانی در ادامه با اشاره به برجام خاطرنشان کرد: ما با ۶ کشور و قدرت بزرگ برای مصالح جامعه و کشور خود توافق نامه امضا کردیم. در این میان یک کشور یعنی آمریکا از این توافق خارج شد و عهد و پیمان خود را زیر پا گذاشت. ما می توانستیم چند کار انجام دهیم و شیوه های مختلف داشتیم. عده ای می گفتند باید بلافاصله از این توافق خارج شوید. عده ای می گفتند باید در این توافق بمانید. عده ای هم می گفتند راه بینابین انتخاب کنیم.

وی خطاب به مردم کرمان و رفسنجان گفت: ما در این تجربه دیدیم که این راه بینابین به نفع ما است. بدانید با ادامه برجام ما سال آینده به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی، امنیتی و نظامی و دفاعی دست پیدا می کنیم و آن این است که ما سالها است که خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع است. یعنی ما نمی توانیم از یک کشوری اسلحه بخریم.

برجام را نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد

رئیس جمهور ادامه داد: خرید سلاح اگر کشور دیگری هم بخواهد از ایران انجام دهد باز هم ممنوع است. یعنی ما نمی توانیم سلاح بفروشیم. طبق این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱، اگر برجام را نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و به راحتی می توانیم سلاح لازم را خرید و فروش و به دنیا صادر کنیم.

روحانی با تاکید بر اینکه برداشته شدن تحریم تسلیحاتی یکی از آثار مهم توافق برجام است، عنوان کرد: بله امروز می توانیم از این توافق خارج شویم اما دیگر ثمری که در آینده و سال دیگر پیش روی ما است نخواهد بود. می توانیم بیرون برویم اما قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران بر می گردد. باید فکر کنیم و ببینیم منافع کشور در کجا است.

روحانی افزود: حالا که منافع ما در ماندن است آیا دیگران دست روی دست بگذراند و به این توافق عمل نکنند؟ و ما یکجانبه عمل کنیم؟ نه. این هم درست نیست. ما باید برجام را نگه داریم و حفظ کنیم و در عین حال ما هم آنچه در این توافق قرار گذاشته بودیم انجام دهیم را پله پله کاهش دهیم و کنار بگذاریم. این مسیر، مسیر درستی بود که انتخاب کردیم. امروز توان هسته ای ما از هر شرایط دیگری بهتر است. زیرا ما تلاش و توسعه پیدا کردیم، تحقیق کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد ما تنها ۵ سانتریفیوژ داشتیم و امروز ۱۵ نوع سانتریفیوژ داریم تصریح کرد: پس ما پیشرفت و حرکت کردیم و امروز موانع را از پیش پای خود برداشتیم. این مسیر، مسیر تعادل است یعنی ما هم این توافق را حفظ می کنیم هم حقوق مردم را پاس می داریم و هم در برابر فشار دشمن تسلیم نمی شویم. دشمنان به ما فشار آوردند که ما را بشکنند. شما ببینید دیروز در یک استان یزد چه مقدار طرح و پروژه افتتاح شد و امروز در استان کرمان چه مقدار طرح و پروژه افتتاح می شود.

ما چشم امید خود را به بیرون مرزها ندوختیم

روحانی افزود: ما دست روی دست نگذاشتیم. ما چشم امید خود را به بیرون مرزها ندوختیم. اول چشم ما به آسمان و لطف خداوند است و بعد چشم ما به دست پرتوان و پربرکت مردم است. امروز و فردا در استان کرمان ۱۴ هزار میلیارد طرح و پروژه افتتاح می کنیم و شما همین امروز شاهد هستید طرح ها وتحولات بزرگی در جهان فولاد، گل گوهر،مس سرچشمه رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: این خبر خوشی برای مردم کرمان است که کارخانه اسید از فردا به صورت رسمی افتتاح می شود و شروع به کار می کند و آلودگی مس سرچشمه از بین می رود که برای حیات و زندگی مردم و موجودات اهمیت دارد. این برای ما امروز مهم است که ما می توانیم امروز یک قدم مهم برای صنعت و محیط زیست برداریم.

رئیس جمهور عنوان کرد: خدمت مردم غیور رفسنجان و کرمان عرض می کنم هفته پیش تصمیماتی برای یزد و کرمان گرفتیم. اینجا اعلام می کنم آب آشامیدن مردم یزد و کرمان با تصمیمات اتخاذ شده برای ۳۰ سال آینده به حول و قوه الهی تضمین است و این از برکت کار، تلاش و کوشش از سوی دولت و ملت در کنار هم است. مردم این استان باید برای آب آشامیدنی سالم مورد نیازشان نه برای امسال،برای ۵ سال و ۱۰ سال دیگر تا افق ۳۰ ساله نیاز به برنامه بلند مدت دارند.

روحانی تاکید کرد: ما شاهد یک تحول بزرگ هستیم و سال آینده اولین قسمت از آب خلیج فارس به استان کرمان و استان یزد وارد خواهد شد. این آب برای تامین بخش صنعت است، وقتی آب بخش صنعت تامین شود آن آبی که تا الان مصرف می شده در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌گیرد. آبی که قرار است منتقل شود برای طرح گلخانه‌ای نیز مفید است. البته ممکن است کشاورزی با این آب به صرفه نباشد اما حتماً برای گلخانه ها می تواند استفاده شود.

وی افزود: طرح گلخانه‌ای یک تحول بزرگ در کشاورزی است. من دیروز در استان یزد وقتی با هلی‌کوپتر برای افتتاح طرح چادرملو عبور می‌کردم، دیدم در بیابان ها کار بسیار عظیمی در زمینه گلخانه‌ای صورت گرفته است. کشت گلخانه ای برای ما بسیار مهم است، ما می‌توانیم با مصرف آب کم، محصول فراوان در فصول مختلف برداشت کنیم، بنابراین وعده تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز صنعت برای استان کرمان و استان یزد محقق خواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: مردم رفسنجان مردم تحصیلکرده ای هستند و جوانان با استعدادی دارد، در این دوران ما به اشتغال برای تحصیل کرده های دانشگاه نیاز داریم. امروز وضع اشتغال ما برای مردم عادی به طور نسبی خوب است اما در دانشگاه‌ها وقتی دانشجویان ما دوران تحصیلات خود را تمام می‌کنند نیاز به اشتغال دارند. برخی اشتغالات است که به درد جوانان تحصیلکرده ما می‌خورد.

رئیس‌جمهور گفت: ما دیروز در کارخانه عظیم توربین در یزد دیدیم که تحصیل کرده‌های سطح بالای کشور ما چطور جمع شدند و با چه قدرت علمی آن توربین و کمپرسورهای با عظمت را با دست خودشان ساختند. از استان‌ها و شهرهای مختلف قطعات ساخته و در آنجا مونتاژ می‌شود و ما را از جهت توربین بی‌نیاز و خودکفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: من دیشب از ۱۱ شرکت دانش بنیان بازدید کردم. تحولاتی که این شرکت ها در استارتاپ‌ها و زندگی مردم ایجاد کردند حائز توجه است. یک برنامه ساده در موبایل شما قرار می‌گیرد و از هرکجای کشور می‌توانید محصول تولیدی و کشاورزی سفارش دهید و همه واسطه‌ها نیز این وسط حذف می‌شود.

روحانی با بیان اینکه امروز تحول بزرگی در کشور انجام می‌گیرد، گفت: کارخانه نواوری که هفته گذشته در تهران افتتاح کردم یکی از کارهای پرافتخار دولت یازدهم و دوازدهم است. کار بزرگی که آن همه دانشجو و تحصیلکرده در این مرکز فناوری جمع شده اند. شبیه این مرکز نیز سال آینده در یزد افتتاح می‌شود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما برای رفسنجان یک پارک علم و فناوری نیاز داریم. امروز عزیزان ما در دانشگاه‌ها تحصیل می کنند و در رشته های مختلف فارغ التحصیل می شوند اما بعد از آن شغلی در کار نیست، اگر از حین تحصیل دانشگاهی به یک مرکز فناوری و پارک علم و فناوری متصل شوند می‌بینید که دانشجو هنوز لیسانس و فوق لیسانس خود را نگرفته، شغل آن مشخص است.

وی تاکید کرد: ما در این سفر تصمیم گرفتیم که به عنوان یک هدیه به مردم رفسنجان، غیر از مسئله انتقال آب برای دو استان کرمان و یزد، یک پارک علم و فناوری را سال آینده افتتاح کنیم.

روحانی تصریح کرد: هم معاونت علم و فناوری و هم صندوق نوآوری در این زمینه کمک خواهند کرد و از بخش خصوصی هم کمک می‌گیریم. به من اعلام کردند که در رفسنجان زمین مناسب برای این پارک آماده است و اگر زمین آماده است یعنی بلافاصله می شود کار ساختمانی را طراحی کنیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان جمع بشوند و ما شاهد یک تحول بزرگ در شهرستان عظیم رفسنجان باشیم.

رئیس‌جمهور افزود: رفسنجانی که پیشتاز انقلاب بود، رفسنجانی که در آن روزهایی که در برخی نقاط کشور ندایی از انقلاب و امام نبود، اینجا فریاد امام بود و فریاد انقلاب بود و مساجد و محافل رفسنجان و علمای بزرگ حتی مقام معظم رهبری از مشهد به رفسنجان برای سخنرانی سفر می‌کردند، این نشان دهنده آن است که این مردم در مسئله انقلاب و نهضت اسلامی پیشتاز بودند.

وی افزود: امروز وظیفه ماست که همه ما به این مردم دلاور و مردمی که در جنگ فداکاری کردند و امروز برای آبادانی کشور خدمت می کنند مثل سرچشمه و گل گهر و همه معادن و منابع در سراسر این استان، کمک کنیم. الحمدالله می بینیم که طرح‌های عظیم و بزرگ افتتاح می شود.

روحانی خاطرنشان کرد: این بدین معناست که آمریکا و بدخواهان! بدانید شما که با تحریم و فشار، این ملت بزرگ و غیور و دلاور ایران را نخواهید توانست به زانو درآورید.

قرار نیست ما به تعهدات برجام عمل کنیم و بقیه تماشاچی باشند

رئیس‌جمهور گفت: ما با همه توان در برابر دشمنان می‌ایستیم، ما کار خلافی نکردیم بلکه طبق قانون عمل کردیم و حاضر نیستیم در برابر دستورات شما سر فرود آوریم، به ما اعتراض می کنید که چرا «فردو» را راه اندازی کردیم؟ به ما اعتراض می کنید که چرا غنی‌سازی هسته‌ای را بالا برده ایم؟ به ما اعتراض می کنید که چرا آب سنگین اراک را تحرک بخشیدید؟ شما بیایید به تعهداتتان عمل کنید، اشکالی ندارد، هر روزی شما به همه تعهدات تان عمل کردید ما هم به تعهداتمان بازمی‌گردیم.

وی افزود: نمی‌شود تعهد یکجانبه داشت، نمی‌شود ما به تعهداتمان عمل کنیم و شما تماشاچی باشید و دست روی دست بگذارید، آن آقا در کاخ سفید می گوید در برجام سر ما کلاه رفته است، سر هیچکس کلاه نرفته است، مگر شما دولت و وزیر خارجه نداشتید، مگر مذاکره نداشتید، مگر حقوقدان نداشتید؟ این چه‌جور سری است که هرلحظه سرش کلاه می‌رود؟ خب یه فکری به حال خودتان بکنید، به فکر سر خودتان باشید، تقصیر ما چیست؟ ما دوسال با شما نشستیم و حرف زدیم، مذاکره کردیم و رو در رو شدیم، چانه زدیم، گفتگو کردیم، نوشتیم، از نو نوشتیم و در نهایت به یک توافق رسیدیم و شما هم امضا کردید، حالا بعد از اینکه دو سال از آن توافق شده است می گویید سر ما کلاه رفته است؟

روحانی تصریح کرد: الحمدلله در این توطئه آمریکا خوشبختانه جز یکی دو کشور هیچ کس از آمریکا حمایت نکرده است، همه آمریکا را محکوم کردند حتی دوستان‌شان، حتی اروپایی‌ها ژاپنی ها و حتی کشورهای همسایه آنها را محکوم کرده‌اند چرا که راه و مسیر ما راه درستی است و ما این راه را ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور افزود: ما در این سفر در زمینه آب و برق یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح می‌کنیم، یعنی در زمینه نیروگاه ها، طرح های آبرسانی و طرح‌های فاضلاب هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افتتاح داریم. بنابراین ما شکست نخوردیم و شکست نخواهیم خورد و راهمان را ادامه می دهیم.

حمایت از ۱۸ میلیون خانوار را ماه آینده آغاز می‌کنیم

وی تاکید کرد: ما می‌دانیم که مردم از لحاظ زندگی در سال گذشته و امسال در فشار قرار دارند و این را می‌دانیم که درآمد و مخارج زندگی مردم مخصوصاً آنهایی که حقوق‌بگیر ثابت هستند سخت است، بنابراین در روزهای آینده طرحی را خواهیم داشت و این طرح را برای خانواده‌هایی که در فشار اقتصادی هستند، اعلام می‌کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: در کشور ما حدود ۲۵ میلیون خانوار داریم که در این میان این عده‌ای وضع زندگیشان مناسب است و می‌توانند روی پای خودشان بایستند اما اکثریتی هستند که دچار فشار هستند و باید از راهی به آنها کمک شود. طبق محاسبات ما حدود ۷ میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب و نسبتاً خوب است اما ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت دارند.

رئیس‌جمهور افزود: از این جمعیت عظیم کشور یک اکثریت قاطع نیاز به کمک دارند. من امیداورم از ماه آینده به هر خانوار، یک حمایتی را بصورت ماهانه آغاز کرده و بتوانیم به ۱۸ میلیون خانوار کمک کنیم.

وی تأکید کرد: این طرح مهم دولت در سال 98 است که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام خواهد شد. این به عنوان یک قدم دولت جهت حمایت از مردم در زندگی روزمره آنهاست تا ان‌شالله بتوانیم از این تحریم و مشکلات عبور کنیم. راه شهدا، راه بزرگان، راه هاشمی رفسنجانی، راه شهید باهنر، راه مقام معظم رهبری و راه شهید بهشتی راه نجات ماست.

روحانی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این مسیر را انتخاب کنیم ما از مشکلات عبورخواهیم کرد. هاشمی نمرده است، هاشمی زنده است و هاشمی برای همیشه زنده است. نام هاشمی رفسنجانی، راه هاشمی رفسنجانی، سیاست هاشمی‌رفسنجانی و خدمات هاشمی رفسنجانی برای همیشه در تاریخ کشور ما جاودان خواهد ماند.