به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری پیرو ابلاغ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی جهت تشکیل کمیته ملی گردشگری کشاورزی و روستایی توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نشستی با حضور ولی تیموری معاون گردشگری کشور و نیز مقامات دستگاههای فرابخشی از سوی دفتر توافقهای ملی گردشگری در محل معاونت گردشگری برگزار شد و موضوعات تشکیل "کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی ، تهیه ضوابط انتخاب روستاهای هدف گردشگری" و نیز آمادهسازی شیوه نامه بهرهبرداری از واحدهای گردشگری کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد دستگاههای حاضر در جلسه، نسبت به معرفی نماینده رسمی جهت عضویت در "کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی به منظورتشکیل کمیته مذکور اقدام کنند و جلسات به طور مرتب و ماهیانه برگزار شود .
پیرو تشکیل کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی، تصمیم بر آن شد تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نسبت به ارسال شاخصهای انتخاب روستاهای هدف گردشگری به اعضای کمیته ملی مذکور اقدام نماید و اعضای حاضر نیز پیشنهادات مربوطه خود را اعلام کنند تا پس از این اقدام، جمعبندی و تعیین نهایی شاخصها، ضوابط روستاهای هدف گردشگری جهت ابلاغ و تعیین ساز و کار اجرایی، در کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه با توجه به دستور کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به منظور ایجاد ساز و کار وکاهش تعدد مراجع صدور مجوز و استعلام راه اندازی گردشگری روستایی و رساندن زمان استعلام به حداکثر ۱۵ روز، تصمیم بر آن شد تا روند اجرایی این موضوع نیز بررسی و در جلسه آتی مطرح شود.
همچنین با توجه به اینکه معاونت گردشگری در حال راهاندازی ساز وکار مربوط به کسب وکار مرتبط با گردشگری کشاورزی است؛ مقرر شد اعضای کمیته نسبت به ارائه پیشنهادات جهت تهیه پیشنویس اولیه شیوهنامه و ضوابط فنی گردشگری کشاورزی اقدام کنند.
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