رقابت ۴۱ سازه ماکارونی دانشجویان کشور در دانشگاه سمنان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه سمنان، حمیدرضا اسماعیلی با بیان اینکه رقابت ۴۱ سازه ماکارونی دانشجویان کشور صبح دوشنبه در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان آغاز شد، ابراز کرد: شرکت‌کنندگان در دوازدهمین دوره رقابت‌های کشوری پل ماکارونی در دو بخش راندمان و هدفمند، مقاومت سازه‌های را محک می‌زنند.

وی بیان کرد: تیم‌های دانشگاه سمنان با ۲۵ سازه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان با یک سازه در این رقابت‌ها حضور دارند.

دبیر انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه سمنان همچنین گفت: تیم‌هایی از دانشگاه‌های تهران، اصفهان، زنجان، سمنان، شهر قدس، اسلامشهر، تنکابن و تفرش، در دوازدهمین دوره رقابت‌های کشوری پل ماکارونی در دانشگاه سمنان حضور دارند.

اسماعیلی افزود: رقابت نهایی این تیم‌ها عصر امروز برگزار و به برگزیدگان در گرایش‌های راندمان و هدف به طور جداگانه جوایز نقدی اهدا می‌شود.

وی در آخر گفت: رقابت‌های کشوری پل ماکارونی با هدف تمرین دانشجویان رشته عمران در ساخت سازه‌هایی مقاوم با استفاده از رشته های ماکارونی است و دانشگاه سمنان میزبان یازدهمین دوره این رقابت‌ها نیز بود.