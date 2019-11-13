نشست مشترک مدیران حوزه کشاورزی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، روز چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه جاری، نشست مشترک هیأت ترکیه‌ای متشکل از مدیران ارشد و روسای اتحادیه های کشاورزی کشور ترکیه (NCTU) با شیرزاد معاون وزیر و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاونان فنی و اجرایی، توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام های بهره برداری و همچنین جمعی از مدیران عامل اتحادیه های سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

حسین شیرزاد اظهار داشت: بهره‌گیری از تجارب نهضت تعاون ترکیه، دستاوردهای سودمندی برای تعاونی های ایران دربرخواهد داشت چرا که کشاورزی ما در حال گذار از وضعیت «تولید محوری» به بازار محوری (Market-oriented) بوده که کشور ترکیه با موفقیت این مرحله را پشت سر گذاشته است.

وی در ادامه عنوان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه اتحادیه های مرکزی و تخصصی تحت پوشش آن به آسانی می توانند در قالب تفاهم نامه های دو جانبه ، مبادرت به ایجاد کریدور تجاری مبادلات کالایی و همچنین گشایش خطوط اعتباری مشترک ازطریق بانک‌های مورد وثوق دو طرف نموده و با گسترش مراودات اقتصادی، بازی برد-بردی را با مشارکت هردو کشور راه اندازی نمایند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایران به لحاظ تاریخی و اقلیمی در برخی از محصولات همانند زعفران، دارای مزیت مطلق بوده و از نظر حجم تولید، حدود نود درصد تولید زعفران کل جهان را در اختیار دارد، افزود: راه اندازی برند مشترک ایران-ترکیه برای فرآوری و بسته بندی زعفران، راهکار تجاری مفیدی است که نه تنها سود فراوانی برای هر دوکشور به ارمغان می‌آورد، بلکه باعث خروج انحصار تجارت این محصول از دست سایر رقبایی که با خروج غیرقانونی و بسته بندی مجدد زعفران ایرانی، این محصول را با برند تجاری خود در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند، خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری عضویت مشترک ایران و ترکیه در اتحادیه بین المللی تعاون(ICA) و اصول جهانی تعاون خاطرنشان کرد: تعاونی های ایران و ترکیه می‌توانند با مشارکت یکدیگر کسب و کار سودمندی را در بخش تبادل کالاهای کشاورزی و تأسیس کریدور امن لجتسیک برای انتقال محصولات ترکیه به آسیای میانه ، راه اندازی نمایند.

شیرزاد با اشاره به اینکه ترکیه بسیاری از محصولات مانند زیره را از مبادی دیگر تهیه می کند درحالیکه ایران به لحاظ اقلیمی یکی از بهترین گونه های زیره را تولید می‌کند افزود: شیرخشک دامی و زرشک از دیگر محصولات ایرانی است که می تواند از طریق شرکتهای تعاونی ایرانی به ترکیه صادر گردد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی کامل سازمان و شبکه از اعضای هیات درخواست نمود با تشکیل جلسات تخصصی و عقد تفاهم نامه بین اتحادیه های تخصصی کشاورزی ، فصل جدیدی از همکاری های تجاری در بخش محصولات کشاورزی را آغاز نمایند.

در ادامه این نشست نیکسارلی، مدیرعامل اتحادیه ملی تعاونی های ترکیه نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از کلیه فعالان اقتصادی ایران دعوت به عمل آورد تا از نمایشگاه اختصاصی تولیدات شرکتهای تعاونی ترکیه که در دسامبر سال جاری در ترکیه برگزار می گردد، بازدید کنند.