تشریح دلایل تغییر طراحی پروژه زیرگذر کوی نصر و نصب روز شمار

به گزارش خبرنگار مهر، پرروژه زیر گذر گیشا قرار است تا پایان امسال به اتمام برسد، به تازگی روزشماری در کنار این پروژه عمرانی نصب شده است که نشان می دهد چند روز تا زمان بهره برداری آن باقی مانده است .همزمان اهالی این محله متوجه می شوند دسترسی این پروژه به محله گیشا از زیرگذر حذف شده است.

تغییر نقشه این پروژه قدیمی که مدت است در حال اجرا است اعتراض بخشی از اهالی این محل را به دنبال داشت، آنها در نامه ای از شورای شهر تهران پیگیر این تغییر نقشه شده بودند. در بازدیدهای پیوسته ای که شهردار تهران و اعضای شورای شهر از این پروژه انجام می دادند نیز همیشه شهروندان معترض نگرانی های خود از حذف این دسترسی و مشکلاتی که اجرای پروژه زیر گذر نصر برای آنها ایجاد کرده بیان می کردند.

مشکلات حذف دسترسی زیرگذر نصر به گیشا

به اعتقاد مخالفان، حذف این دسترسی از طراحی اولیه، با حذف دسترسی زیرگذر به محله کوی نصر، دسترسی ترافیکی مسیر شرق زیرگذر به بلوار کوی نصر عملاً از طریق خیابان ناظریان قمی و چهارم، جفت دوربرگردان‌های پل آزمایش، دوربرگردان قبل از بزرگراه شهید چمران و خیابان لالی واقع در بزرگراه شیخ‌فضل‌الله‌نوری خواهد بود که استفاده از هر یک از این دسترسی‌های جایگزین دارای مشکلاتی است.

خیابان ناظریان قمی در مدخل ورودی، کم بوده و فقط یک خط ورود و یک خط خروج دارد و قبل عملیات اجرایی پل گیشا نیز با مشکلات ترافیکی و ایمنی مواجه بوده، وجود کاربری‌های بسیار زیاد آموزشی در خیابان ناظریان قمی، به صورتی است که در ساعات شروع و تعطیلی مدارس، امکان عبور از مسیر فوق میسر نیست.

پیش از تخریب پل گیشا که دسترسی مستقیم از شرق به کوی نصر وجود داشت، به دلیل تداخلات جریان خروجی از خیابان ناظریان قمی و خروجی جلال به سمت شیخ فضل‌الله شمال، در این ناحیه گلوگاه ترافیکی وجود داشته است و باعث کاهش سرعت، کاهش ظرفیت بزرگراه جلال، حرکات ناایمن و ... شده بود. با افزایش حجم ترافیک بزرگراه جلال و همچنین ورودی‌ها و خروجی‌ها در این ناحیه، این مشکل تشدید و عملاً ترافیکی که سابقاً قبل از پل گیشا وجود داشته است، به این ناحیه منتقل می شود.

دومین دلیل مخالفت با حذف این زیر گذر افزایش استفاده از خیابان چهارم این محله است. درحالی که خیابان چهارم به دلیل اینکه انتهای آن با کانال (پاساژ نصر) مسدود می‌شود و خیابان فاضل جنوبی هم به سمت شرق یک‌طرفه است، ظرفیت و کارایی چندانی در انتقال بار ترافیکی آن محدوده ندارد، که با تغییر جهت حرکت فاضل جنوبی، وضعیت بدتر خواهد شد.

استفاده از زوج دوربرگردان پل آزمایش و دوربرگردان قبل از بزرگراه شهید چمران هم آسیب های خود را به این محله خواهد زد.دوربرگردان پل آزمایش در زمان قبل و بعد از تخریب پل گیشا، همواره دارای پس‌زدگی ترافیک بوده است. با مسدود شدن حرکت‌های هم‌سطح تقاطع اصلی کوی نصر و بزرگراه جلال آل‌احمد (حرکت شمال به جنوب و شمال به غرب) نیز به دوربرگردان شرق به شرق زیر پل آزمایش اضافه خواهد شد. همچنین با احداث زیرگذر گیشا، حجم ورودی از بزرگراه شیخ فضل‌الله شمال به بزرگراه جلال آل‌احمد افزایش خواهد یافت و همزمان حجم ترافیک ورودی به دوربرگردان نیز با توجه به انسداد دسترسی زیرگذر به کوی نصر به این حجم اضافه خواهد شد. افزایش حجم‌های ترافیکی منجر به تشدید صف ترافیک پشت دوربرگردان می شود و عملاً حرکت شرق به شرق بزرگراه با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

پیش ازاین در محدوده زیر پل گیشا علاوه بر وجود دسترسی همسطح، دو عدد دوبرگردان غرب به غرب وجود داشت که در طرح جدید، تمامی آنها حذف شده و به یک دوربرگردان غرب به غرب بسنده شده است. این موضوع باعث افزایش تداخلات حرکتی در جنوب و حجم بسیار زیاد در شمال دوربرگردان بین ترافیک ورودی از چمران شمال و ترافیک ورودی از دوربرگردان به کوی نصر وجود خواهد داشت.

افزایش استفاده از دوربرگردان قبل از چمران منجر به افزایش جریان ترافیک آن و به دنبال آن افزایش حجم جریان تداخلی در این ناحیه می شود که منجر به پس‌زدگی ترافیک به بزرگراه چمران نیز خواهد شد.

استفاده از خیابان لالی واقع در شیخ فضل‌الله هم به افزایش زمان سفر قابل توجه برای کاربرانی خواهد بود که مقصد سفر آنها شرق کوی نصر است. علاوه بر مشکل طولانی بودن مسیر، خیابان لالی به خیابان‌های فرعی واقع در غرب کوی نصر منتهی می‌شود که دسترسی به خیابان اصلی کوی نصر و همچنین شرق کوی نصر را با مشکل مواجه خواهد کرد. این امر به نوبه خود منجر به افزایش استفاده از خیابان‌های فرعی خواهد شد که مشکلات ایمنی برای ساکنین این خیابان‌ها ایجاد خواهد کرد.

همچنین تغییرات ایجاد شده باعث حذف مسیرهای مورد نیاز حرکت اتوبوس‌های خط گیشا خواهد شد که یکی از قدیمی‌ترین خطوط منطقه ۲ است. مسیرهای جایگزین هم برای این خط به دلیل افزایش زمان سفر، به کاهش مسافران این خط منجر می شود.

منتقدان تغییر طراحی اولیه پروژه معتقدند تغییرات ایجاد شده امکان تبادل سفر محله پرجمعیت گیشا با شبکه پیرامونی دچار مشکل کند. ضمن اینکه حجم بسیار زیاد دوربرگردان‌های زیر پل آزمایش و روی زیرگذر گیشا، قبل از بزرگراه شهید چمران، مشکلات جدی برای شبکه پیرامونی ایجاد خواهد کرد که به دلیل تثبیت پوسته معبر در بزرگراه جلال‌آل‌احمد و معابر جایگزین، امکان تعریض یا اصلاح در مسیرهای جایگزین وجود نخواهد داشت.

خندق ۷ متری که در ابتدای کوی نصر ایجاد می شد

اما دلیل حذف این دسترسی و تغییر در طراحی اولیه چه بوده است؟ صفاصبوری دیلمی معاون عمرانی شهردار تهران به خبرنگار مهر می گوید: دسترسی به گیشا بسته نشده است، ماجرا اینگونه است که یک دسترسی غلط طراحی شده و ما طرح را بازنگری کردیم و این دسترسی اشتباه حذف و مسیر دیگری جایگزین آن شد.

دوربرگردان غیر همسطح چمران جایگزین دسترسی حذف شده

او توضیح می دهد: این دسترسی به صورت روباز بود و از خیابان به خیابان نمی توانیم دسترسی روباز داشته باشیم زیرا این دسترسی روزباز در مقابل خانه های ابتدای کوی نصر خندقی به عرض ۷ متر ایجاد می شد و عملا زندگی کسبه، ساکنان منطقه را دچار اختلال و آسیب می کرد بنابراین پس از بررسی همه جانبه این دسترسی حذف شد و برای آن مسیر جایگزین طراحی کردیم به این صورت که یک دوربرگردان غیرهمسطح روی چمران احداث می کنیم که دسترسی به گیشا از طریق این دوربرگردان غیرهمسطح ایجاد خواهد شد در حال حاضر این پروژه در حال طراحی است و بلافاصله و قبل از اتمام پروژه زیرگذر آغاز خواهد شد.

معاون شهردار تهران توضیح می دهد: شایعه شده خروجی زیرگذر کوی نصر به گیشا بسته شده اما اگر استدلال های ما نادرست بود و مسیر جایگزین مناسبی طراحی نمی کردیم پیشنهاد ما مورد موافقت پلیس و هیات سیویل قرار نمی گرفت. اگر این خروجی باقی می ماند از زیرگذر خودروها وارد گیشا می شدند از چمران نیز همین طور و منطقه چنین کششی را نداشت.

به گفته وی زیرگذری روباز به طول ۲۰۰ متر از ابتدای جلال تا گیشا جلوی مغازه ها و خانه های مردم را دچار مشکل می کرد و عملا تا کوچه شماره دو ساکنان به شدت دچار مشکل می شدند.

اصلاح ۱۰ اشکال طراحی قدیمی

صبوری دیلمی تاکید می کند: طراحی گذشته زیرگذر گیشا اشکالاتی داشته که ده مورد آن اصلاح شده است. ما به دنبال افزایش کیفیت زندگی در گیشا هستیم، نمی خواهیم این خیابان به محل گذر خودرو و به عنوان راه دررویی برای خودروهایی که می خواهند از ترافیک چمران یا حکیم فرار کنند تبدیل شود. گیشا باید محل زندگی باشد نه محل حرکت و عبور خودروها، تاکید مدیریت شهری به ارتقا کیفیت زندگی شهروندان این محدوده است. کسانی که می خواهند از بوستان گفتگو، از نقاط دیدنی و مراکز خرید استفاده کنند.

او در خصوص نصب روزشمار برای پروژه زیرگذر گیشا توضیح می دهد: هدف ما از روزشمار این نیست که کار را سمبل کنیم و به سرعت به پایان برسانیم هدف ما از این طرح اجرای اصولی و بی اشکال است و برای همین زمانی که اشکالات برطرف شد و طرح نهایی شد روزشمار را نصب کردیم.

یکی از نگرانی هابرای پروژه نصب تابلوی روزشمار است. این که سرعت کار را ارقام روی این تابلو افزایش داده و مانند تجربه های گذشته کیفیت فدای سرعت شود.

صبوری دیلمی در این رابطه توضیح می دهد : یک نگاه به تابلوهای روزشمار وجود دارد، کسانی که می خواهند این روزشمارها باشد و معتقدند پروژه ها به سرعت پیش نمی رود و از ما می خواهند برای اینکه متوجه سرعت پروژه ها شوند این روزشمارها را نصب کنیم. برخی نیز می گویند با این کار ممکن است برای اتمام در زمان پیش بینی شده برخی از کارها سمبل شود که ما در گزارشی کامل به شهروندان می گوییم برای ارتقا فنی پروژه چه اشکالات جدی را برطرف کردیم.