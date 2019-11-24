«پروفسورها» ایرانیزه شده یک متن کمدی است/ مبارزه با خرافه و جهل

علی سعید کارگردان نمایش «پروفسورها» که در تماشاخانه شانو روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «پروفسورها» برداشت کاملا متفاوتی از نمایشنامه «کله پوکها» the fools اثر نیل سایمون است که من آن را از متن اصلی انگلیسی ترجمه و بازنویسی کردهام. با توجه به اینکه نمایشنامههای کمدی که به زبانهای دیگر نوشته میشوند در ترجمه از بار طنزشان کاسته میشود بنابراین تصمیم گرفتم با دخالت دادن خودم بهعنوان نویسنده، متن را ایرانیزه کنم.
وی درباره تغییراتی که در متن اصلی داده است، توضیح داد: برای این کار از ارجاع به نوستالژیهای ایرانی مانند فیلمفارسی، نمایشنامههای مشهور مانند «هملت» و «اتللو» و جکهای ایرانی کمک گرفتم. ابتدای امر کمی هراس داشتم از ترکیب کردن این عناصر به گروتسک نمایش نیل سایمون ولی وقتی در شب افتتاحیه صدای قهقهه اساتید معتبر دانشگاهی و اهالی رسانه و خبر و عکس را دیدم، به ریسک بزرگی که کردم، امیدوار شدم.
این کارگردان ادامه داد: طبعا متن نیل سایمون به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و زبان آمریکایی و اینکه نمایش در روستایی حوالی مسکو به نام کلنچیکف میگذرد، دارای پیچیدگی و دستاندازهای خاصی برای مخاطب فارسی زبان است و احتمالا دلیل اینکه در اجراهای پیشین از این نمایشنامه موفقیت زیادی حاصل نشده همین مساله بوده است. برای ارتباط بیشتر مخاطبان با اثر ما از لباس و دکور کلاسیک و مفرح استفاده کردیم و طراحان ما با اشراف و مطالعه چندین باره متن، به بهترین شکل به کمک اجرا آمدند.
این مدرس زبان روسی درباره حضور بازیگران در نمایش بیان کرد: در این نمایش معلمی با انگیزه وارد روستایی دورافتاده در روسیه شده اما با باورهای خرافی و کمدی از طرف مردم روستا روبرو میشود. بازی بازیگران به کمدی تر شدن نمایش بسیار کمک کرده چون همه تلاششان را کرده اند که میزان باور پذیری رفتارهای مردم روستای مذکور را تا حد بالایی افزایش دهند.
سعید در پایان صحبتهایش متذکر شد: نمایشنامه نیل سایمون، جدا از طنز و ویژگیهای بومی، وجهه جهانی دارد و با پیام خاصش که مبارزه و جنگ با خرافه و جهل و مراقبت از اندیشه ناب در مقابل اربابان زر و زور است، میتواند هرکسی در هر جامعه در حال توسعهای را با زنگ هشدارش، آگاه کند.
علی شیری، مسعود شهری، ماریا اورکی، البرز نعمتیان، سعید اولیایی، مرتضی دلداده، کاوه دوستی، پانیذ تاجبخت، شیما صفایی، محمد کریمی، سراجالدین سعید، رها سعیدی بازیگران این اثر نمایشی هستند که به تهیهکنندگی فائزه جنیدی تا ۱۰ آذر ماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه شانو روی صحنه است.
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