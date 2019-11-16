کشف ۵۳ کیلو تریاک و حشیش در پایتخت/ جاسازی در جاده خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده اظهار کرد: با شکایت های مردمی مبنی بر اینکه فردی با همکاری تعدادی از همدستانش مقداری انواع مواد مخدر تهیه و در مخفیگاش در محدوده خاوران پنهان کرده است و اکنون در حال توزیع آن است، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و تیمی از ماموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ماموران در تحقیقات پلیسی به دست آوردند که متهمان پرونده در بین مشتریان خود انواع مواد مخدر از قبیل تریاک، حشیش، شیشه و ... توزیع می کند، ادامه داد: نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیارمقام قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری متهمان و بازرسی از مخفیگاه انان گرفته شد.

وی گفت: مراقبت های ویژه پلیسی از مخفگیاه متهمان ادامه داشت تا اینکه ماموران در ساعت ۱۷:۰۰ روز گذشته ضمن حصول اطمینان از حضور متهمان در مخفیگاهشان، طی یک عملیات پلیسی موفق شند هر ۳ سوداگر مرگ را دستگیر کنند.

بخشنده ادامه داد: در بررسی های بیشتر از مخفیگاه متهمان، ماموران موفق شدند علاوه بر کشف ۴۷ کیلو حشیش، مقدار ۷۰۰ گرم شیشه و ... به همراه تعدادی آلات جرم از قبیل دستگاه توزین مصرف مواد مخدر کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: متهمان پرونده به جرم ارتکابی اعتراف و پس از تحقیقات مقدماتی هر سه متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.