مدافع تیم فوتبال استقلال آماده بازی با نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقلال که یکی از آخرین خریدهای این فصل آبی پوشان بود و چند بازی ابتدای فصل را نیز به دلیل دیر اضافه شدن به تمرینات از دست داد، پیش از تعطیلی لیگ برتر با مصدومیتی مواجه بود که به همین دلیل در آخرین بازیهای این تیم حضور نداشت.

چشمی این روزها به آمادگی کامل رسیده و برای بازگشت به ترکیب آبی پوشان مشکلی ندارد تا اگر استراماچونی سرمربی آبی پوشان قصد استفاده از او را داشته باشد، از این بابت مشکلی نداشته باشد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر میهمان تیم فوتبال نساجی قائمشهر است که این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۴ آذر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می‌شود.