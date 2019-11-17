  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۸:۵۵

چشمی مشکلی ندارد؛

مدافع تیم فوتبال استقلال آماده بازی با نساجی

مدافع تیم فوتبال استقلال آماده بازی با نساجی

مدافع تیم فوتبال استقلال که پیش از تعطیلی لیگ برتر چند دیدار را به دلیل مصدومیت از دست داد، آماده حضور برابر نساجی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقلال که یکی از آخرین خریدهای این فصل آبی پوشان بود و چند بازی ابتدای فصل را نیز به دلیل دیر اضافه شدن به تمرینات از دست داد، پیش از تعطیلی لیگ برتر با مصدومیتی مواجه بود که به همین دلیل در آخرین بازیهای این تیم حضور نداشت.

چشمی این روزها به آمادگی کامل رسیده و برای بازگشت به ترکیب آبی پوشان مشکلی ندارد تا اگر استراماچونی سرمربی آبی پوشان قصد استفاده از او را داشته باشد، از این بابت مشکلی نداشته باشد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر میهمان تیم فوتبال نساجی قائمشهر است که این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۴ آذر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4774040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها