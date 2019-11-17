باید تصمیمات مهم در فضای آرام اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس توضیحاتی را درباره جلسه غیرعلنی مجلس پیرامون موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه نگرانی مردم این است که این تصمیم ممکن است تبعاتی بر سایر قیمت ها داشته باشد،گفت: لازم است مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی های لازم را در زمینه اصلاح روش ها به کار گیرند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: در این زمینه همه باید هم داستان باشیم تا هر چه فشار بر مردم است برداشته شود و دغدغه اصلی نمایندگان هم این است که به مردم در این شرایط کمک شود تا مشکلاتشان حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا کمیسیون های تخصصی مجلس هم در این جلسه مباحثی را در دستور کار خود خواهند داشت، گفت: اصلاحات در این زمینه قطعا در فضای آرام سامان خواهد یافت و ما احتیاج داریم که فضای آرامی برای تصمیمات درست فراهم کنیم.

لاریجانی اظهار داشت: آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس حضور یافت و گزارشی را ارائه کرد و نمایندگان هم نظرات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه درباره بحث یارانه ها در این جلسه مباحثی صورت گرفت،گفت: مهم این است که دولت منابعی را که به عنوان مابه التفاوت در نظر گرفته شده است، در اسرع وقت به حساب مردم واریز کند و نشان دهد که پای عهد خود ایستاده است و کمیسیون های مربوطه هم باید این موضوع را پیگیری کنند.