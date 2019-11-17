نهادهای نظارتی رصد قیمت ها و برخورد با متخلفان را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر از استانداری مرکزی، سیدعلی آقازاده اظهار داشت: نهادهای نظارتی استان با اجرای طرح مدیریت سوخت باید بازار را رصد و با متخلفان، گران فروشان و قاچاقچیان کالا برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

استاندار مرکزی افزود: در حال حاضر با سهیمه‌بندی بنزین کشور به فضای جدید اقتصادی وارد شده و عملکرد مجموعه‌های نظارتی در کانون توجه مردم، مسئولان و رسانه‌ها قرار دارد.

وی بیان کرد: در یک سال و نیم اخیر فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد شده و اجناس رشد قیمت بسیار داشته، بنابراین امروز مسئولان در حوزه کنترل قیمت و حفظ امنیت به وظیفه خود عمل کنند.

استاندار مرکزی عنوان کرد: تعزیرات حکومتی در عملکرد چهار دهه ای تا حدود زیادی توانسته به اهداف خود که ایجاد آرامش اقتصادی در جامعه بوده، دست یابد و هم اکنون نیز توجه مردم در بحث قیمت ها به این مجموعه های نظارتی است.

آقازاده افزود: از جامعه کسبه و اصناف درخواست همکاری داریم و مردم نیز با مشارکت خود در اجرای طرح مدیریت سوخت، توطئه دشمنان را خنثی و انسجام ملی را حفظ کنند.