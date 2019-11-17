آبگرفتگی ۴۰۰ واحد مسکونی در صومعه سرا/ ۵ هزار قطعه مرغ تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال سیدمحمدی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش باران طی روزهای گذشته در استان گیلان و شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: بر اثر شدت بارش‌ها ۴۰۰ واحد مسکونی در ۱۴ روستا دچار آبگرفتکی شده است.

وی با بیان اینکه با کمک نیروهای امدادی ۱۰ خانوار روستایی به مناطق امن انتقال یافته‌اند، افزود: بارش باران و بالا آمدن آب رودخانه‌ها به سه مرغداری نیز خسارت وارده و سبب تلف شدن ۵ هزار قطعه مرغ و جوجه شده است.

فرماندار صومعه سرا در ادامه با اشاره به قطع راه ارتباطی روستاهای سمس، نوخاله جعفری، نارنج‌پره، شانده تنیان، مهویزان، چالکسر، هندخاله، سیاه اسطلخ و کلسر به کسما شده است، گفت: با توجه به بالا آمدن آب رودخانه مدراس روستاهای شانده، سیاخانی، فتمه سر و اسپند تعطیل بود.

وی با بیان اینکه آب شرب ۱۲ خانوار روستایی در نارنج پره تنیان نیز قطع است، تصریح کرد: ۱۲ پل روستایی، ۵ بند انحرافی و ۵ کیلومتر دیواره سازی راه‌های روستایی نیز بر اثر بارش شدید باران دچار آسیب و خسارت شده‌اند.